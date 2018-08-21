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مساعد وزير الداخلية: الإفراج بالعفو وشرطيا وغارمات عن 2376 سجينا

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 01:19 م
مساعد وزير الداخلية: الإفراج بالعفو وشرطيا وغارمات عن 2376 سجينا المفرج عنهم
كتب أمانى الأخرس
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قال اللواء زكريا الغمرى مساعد وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، إنه تم الإفراج عن  1088 من النزلاء على مستوى الجمهورية تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 391 لسنة 2018 بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذى الحجة لعام 1439 هجرية.

 

وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على عدد من النزلاء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو وبلغ عددهم 1088، أما مستحقى الإفراج الشرطى فبلغ عددهم 661 لبعض المحكوم عليهم.

 

وأضاف مساعد وزير الداخلية، أنه تم الإفراج عن 627 غارمين بإجمالى 2376 سجينا مفرج عنهم .

 

ويستبعد من قوائم الإفراج، المحكوم عليهم فى الجنح التي تمس الحكومة من الخارج والداخل، وحائزى المفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسرى على الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها.


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