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مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية يوضح وقت ذبح الأضحية

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 04:30 ص
مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية يوضح وقت ذبح الأضحية أضاحى - أرشيفية
كتب لؤى على
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أوضح مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية نهاية وبداية وقت ذبح الأضحية، حيث يبدأ أول وقت الأضحية بعد صلاة العيد، ولا تُجزئ قبل الصلاة، ووفقًا لما رواه البراء - رضى الله عنه - عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: «من صلَّى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، فلا يذبح حتى ينصرف». رواه البخارى.
 
ويمتدُّ وقتُ الذَّبح من أولِّ يوم النحر إلى آخر يوم التشريق - وهو مغيب الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق، وعن جبير بن مطعم - رضى الله عنه - قال: «كل أيام التشريق ذبحٌ». 

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