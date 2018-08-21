مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية يوضح وقت ذبح الأضحية

أوضح مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية نهاية وبداية وقت ذبح الأضحية، حيث يبدأ أول وقت الأضحية بعد صلاة العيد، ولا تُجزئ قبل الصلاة، ووفقًا لما رواه البراء - رضى الله عنه - عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: «من صلَّى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، فلا يذبح حتى ينصرف». رواه البخارى.

ويمتدُّ وقتُ الذَّبح من أولِّ يوم النحر إلى آخر يوم التشريق - وهو مغيب الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق، وعن جبير بن مطعم - رضى الله عنه - قال: «كل أيام التشريق ذبحٌ».