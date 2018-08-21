مرفق "إسعاف بنى سويف": 20 سيارة لتأمين المواطنين فى عيد الأضحى

بنى سويف أيمن لطفى

أعلن مرفق الإسعاف ببنى سويف اليوم الثلاثاء، عن الدفع بـ20 سيارة لتأمين الحدائق والمتنزهات بمدينة بنى سويف العاصمة والمراكز الإدارية السبع خلال احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك على مدار الـ24 ساعة.

وأضاف بيان للمرفق: "سيارات الإسعاف تتمركز أمام الحدائق والمتنزهات العامة، ونادى بنى سويف الرياضىى وكورنيش النيل بمدينة بنى سويف، فضلا عن تخصيص سيارة للتمركز داخل حديقة الحيوان لتأمين المواطنين الذين يستمتعون بأوقاتهم، ويشاركون فى الاحتفالات الصباحية والمسائية خلال أيام العيد.