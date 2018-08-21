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مدير المرور يتفقد الخدمات والطرق السريعة لتأمين رحلات المواطنين فى العيد

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 07:57 ص
مدير المرور يتفقد الخدمات والطرق السريعة لتأمين رحلات المواطنين فى العيد حملات مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تفقد اللواء عصام شادى، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الثلاثاء، الخدمات المرورية والأمنية المعينة على جميع الطرق الرابطة بين المحافظات والارتكازات الأمنية بالطرق السريعة، وشدد على تأمين رحلات المواطنين من الأقاليم والقاهرة الكبرى اثناء احتفالات عيد الأضحى المبارك .

ووجه اللواء عصام بتكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.

وأشرف مساعد الوزير للمرور على حملات مرورية بالطرق السريعة، لرصد المخالفات المرورية، وشدد على عدم التهاون فى رصد المخالفات، والعمل على فك أى ازدحام مرورى فى حالة رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.

 

 

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