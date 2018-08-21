مختل يدخل فى حالة هياج ويهشم رأس زوجة شقيقه أثناء ذبح الأضحية بكفر الشيخ

شهدت قرية الكوم الطويل بمركز بيلا، فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، جريمة قتل بشعة، عندما أقدم مختل عقليًا على قتل زوجة شقيقه بالساطور أثناء قيامهم بذبح أضحية عيد الأضحى داخل منزلهم بقرية الكوم الطويل التابعة لمركز بيلا، وتم نقلها لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى بكفر الشيخ، بورود بلاغ لمأمور مركز بيلا، بوصول "إدارة.م.ع.أ" 55 سنة، ربة منزل، ومقيمة بقرية الكوم الطويل دائرة المركز، مصابة بجروح قطعية بالرأس والوجه والفك، وتوفيت عقب وصولها المستشفى، وتم نقلها لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

تم تشكيل فريق البحث الجنائى الذى انتقل إلى محل واقعة الحادث تحت إشراف العميد عبد الفتاح المنشاوى، رئيس المباحث الجنائية، ورئاسة العقيد توفيق جاد، رئيس فرع البحث الجنائى بالحامول، وبرفقته الرائد محمد قطاطو، رئيس مباحث مركز بيلا، ومعاونيه.

وتبين من تحريات فريق البحث وسؤال نجل المجنى عليها ويدعى "رضا.ا.م.ا" 29 سنة، ومقيم بذات العنوان، أن مرتكب الواقعة "أحمد.م.ا.ا" 30 سنة، عاطل، ومقيم بذات العنوان، يعانى من اضطرابات نفسية، حيث قام بالتعدى على المجنى عليها بأداة حادة "ساطور" وحدوث الإصابات التى أودت بحياتها، أثناء قيامهم بذبح أضحية عيد الأضحى داخل منزلهم بقرية الكوم الطويل.

وعقب ارتكاب الواقعة استمرت حالة الهياج الشديد لدى المتهم حتى وصول رجال مباحث بيلا، وقام الضباط بتهدئة المتهم للسيطرة عليه وانتزاع "الساطور" خاص بالمدعو "م.م.إ" الجزار القائم على ذبح الأضحية من يده، والقبض عليه.

تم تحرير المحضر رقم 4685 لسنة 2018 إدارى مركز بيلا،وأخطرت النيابة العامة بالواقعة والتى قررت انتداب الطب الشرعى لتشريحها وبيان سبب الوفاة وكيفيه حدوثها والتصريح بالدفن عقب ذلك.