محافظ سوهاج يشدد بالحفاظ على نظافة الحدائق لاستقبال المواطنين بعيد الأضحى

شدد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، على استمرار حملات النظافة والتجميل بجميع شوراع وميادين المحافظة، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين خاصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، والعمل على راحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الضرورية، وتطوير منظومة النظافة والحفاظ على الشكل الحضارى، ورفع القمامة والمخلفات من الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين خاصة خلال أيام العيد.

وقال عاطف الصمطي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، فى بيان، إنه تنفيذا لتعليمات محافظ الإقليم بتكثيف أعمال النظافة والتجميل خاصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك وخلق بيئة حضارية قامت الوحدة المحلية بحملة نظافة مكبرة، ومراجعة الإنارة العامة بالشوارع ورفع التراكمات الموجودة على الطريق السريع وإزالة الأتربة من جانبى الطريق ومسح الطريق السريع بداية من مدخل المدينة جنوبا حتى نهايته شمالا ورفع تجمعات مساكن الإيواء والضباط وقامت الوحدة المحلية لقرية الجلاوية بمسح الطريق السريع بقرية الكتكاتة والمستعمرة والجلاوية.

كما قامت الوحدة المحليه لقرية سفلاق برفع التراكمات من شوارع القرية، حيث تم رفع أكثر من 70 طن من المخلفات ونقلها إلى المقالب العمومية بالديابات والكوثر، وجارى أعمال المتابعة المستمرة .



رفع القمامة رفع القمامة