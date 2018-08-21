video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 10:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ سوهاج يشدد بالحفاظ على نظافة الحدائق لاستقبال المواطنين بعيد الأضحى

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 10:16 ص
محافظ سوهاج يشدد بالحفاظ على نظافة الحدائق لاستقبال المواطنين بعيد الأضحى جانب من أعمال النظافة
سوهاج – عمرو خلف
إضافة تعليق

شدد الدكتور أيمن عبد المنعم  محافظ سوهاج، على استمرار حملات النظافة والتجميل بجميع شوراع وميادين المحافظة، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين خاصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، والعمل على راحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الضرورية، وتطوير منظومة النظافة والحفاظ على الشكل الحضارى، ورفع القمامة والمخلفات من الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين خاصة خلال أيام العيد.

وقال عاطف الصمطي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، فى بيان، إنه تنفيذا لتعليمات محافظ الإقليم بتكثيف أعمال النظافة والتجميل خاصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك وخلق بيئة حضارية قامت الوحدة المحلية بحملة نظافة مكبرة، ومراجعة الإنارة العامة بالشوارع ورفع التراكمات الموجودة على الطريق السريع وإزالة الأتربة من جانبى الطريق ومسح الطريق السريع بداية من مدخل المدينة جنوبا حتى نهايته شمالا ورفع تجمعات مساكن الإيواء والضباط وقامت الوحدة المحلية لقرية الجلاوية بمسح الطريق السريع بقرية الكتكاتة والمستعمرة والجلاوية.

كما قامت الوحدة المحليه لقرية سفلاق برفع التراكمات من شوارع القرية، حيث تم رفع أكثر من 70 طن من المخلفات ونقلها إلى المقالب العمومية بالديابات والكوثر، وجارى أعمال المتابعة المستمرة .

 

39608472_2144373295809639_808457701469192192_n
رفع القمامة
 

 

39864440_2144373239142978_7400160133394726912_n
أعمال النظافة

 

 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

استئناف حركة قطار سوهاج الأقصر بعد توقفها بسبب عطل كهربائى بالجرار

سوهاج

اخبار المحافظات

ساقلته

عيد الاضحى




لا تفوتك
التنمية المحلية: إعلان بعض السياسيين عن موعد حركة المحافظين "اجتهادات شخصية"

التنمية المحلية: إعلان بعض السياسيين عن موعد حركة المحافظين "اجتهادات شخصية"

تعرف على رمزية عيد الأضحى فى رأى سكرتير عام الأمم المتحدة

تعرف على رمزية عيد الأضحى فى رأى سكرتير عام الأمم المتحدة

الليرة التركية تنهار وأردوغان يكابر.. يتحدث عن دعم دول له والحقيقة إيران فقط.. يحاول جذب السودان لصفه إلا أن الخرطوم لن تغامر بعلاقاتها من واشنطن لنصرة أردوغان.. والدعم القطرى يعيد ملف دعمها للإرهاب إلى الواجهة

الليرة التركية تنهار وأردوغان يكابر.. يتحدث عن دعم دول له والحقيقة إيران فقط.. يحاول جذب السودان لصفه إلا أن الخرطوم لن تغامر بعلاقاتها من واشنطن لنصرة أردوغان.. والدعم القطرى يعيد ملف دعمها للإرهاب إلى الواجهة

اعرف هتاكل إيه وهتشرب إيه فى العيد.. لو عندك ضغط أو سكر ابعد عن الكندوز وخليك فى البتلو عشان خفيف.. ولو مريض قلب "عليك وع المشوى" علشان مبيجبش جلطة

اعرف هتاكل إيه وهتشرب إيه فى العيد.. لو عندك ضغط أو سكر ابعد عن الكندوز وخليك فى البتلو عشان خفيف.. ولو مريض قلب "عليك وع المشوى" علشان مبيجبش جلطة

دراسة: النساء الأكثر إنفاقا للأموال على ألعاب الموبايل من الرجال

دراسة: النساء الأكثر إنفاقا للأموال على ألعاب الموبايل من الرجال

شاهد.. واقعة تحكيمية مثيرة للجدل فى الدورى التركى من صناعة تريزيجيه

شاهد.. واقعة تحكيمية مثيرة للجدل فى الدورى التركى من صناعة تريزيجيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة