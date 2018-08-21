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محافظ دمياط يستقبل وفدا كنسيا للتهنئة بعيد الأضحى

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 09:39 ص
محافظ دمياط يستقبل وفدا كنسيا للتهنئة بعيد الأضحى محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى
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استقبل الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، وفدا كنائسيا برئاسة الأب صرابمون مترى راعى كنيسة العذراء مريم لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك.
 
ورحب المحافظ بوفد الكنيسة مشددا على عمق المشاعر التى تعكس جوهر الروح المصرية السمحة والتى يشهد التاريخ بتماسكها، كما يشهد على عظمة الشعب المصرى ومواجهته للصعاب والتحديات بروح المواطنة التى توحد طرفى الأمة.
 
أكد الأب صرابمون على قوة نسيج الوطن والتعايش بين كافة أطياف المجتمع المصرى وتكريس مبدأ المواطنة وقبول الآخر لترسيخ السلام المجتمعى وتوثيق أواصر الأخوة والمحبة بين جميع المصريين تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
 
وأكد القمس مينا الحديدى والقمس ساويرس سليمان عن سعادتهما البالغة لمشاركتهم اشقائهم المسلمين أعيادهم وأفراحهم.
 
 

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