video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 12:58 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ القاهرة يتفقد كورنيش النيل ويتابع الخدمات المقدمة للمواطنين فى العيد

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 12:26 م
محافظ القاهرة يتفقد كورنيش النيل ويتابع الخدمات المقدمة للمواطنين فى العيد محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد
كتب سيد الخلفاوى - سلمى الدمرداش
إضافة تعليق
تفقد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، كورنيش النيل أمام مرسى ماسبيرو النهرى، للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
واستقل المحافظ الأتوبيس الخاص بالصحفيين خلال الجولة، برفقته اللواء محمد الشيخ سكرتير عام المحافظة، واللواء إبراهيم عوض مدير المتابعة الميدانية.
 
ومن المقرر أن يتفقد المحافظ اليوم، مجمع المخابز بمدينة نصر للتأكد من توافر الخبز للمواطنين، والتأكد من جودته وكذلك رضا المواطن عن الخدمة، ويختتم المحافظ جولته بزيارة الحديقة الدولية بمدينة نصر أحد أكبر الحدائق بالقاهرة، والتى تشهد إقبالا كبيرا فى الأعياد، وذلك للاطمئنان على سير العمر وتوفير كل سبل الراحة للمواطنين.
 
رافق المحافظ فى جولته اللواء محمد الشيخ السكرتير العام لمحافظة القاهرة،  واللواء مصطفى الرزاز مساعد وزير الداخلية للنقل العام، اللواء عصام العزب مدير مباحث النقل والمواصلات، واللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، واللواء محسن مامون رئيس هيئة النظافة بالقاهرة، واللواء عمرو جمجوم رئيس جهاز السيرفيس بالقاهرة، وعدد من مسئولى المحافظة والنقل والمواصلا.
 
 
received_247272459457175
 
received_302188130360343
 

 
 
 
 
received_409282742937033
received_518487235240430
 

received_2243509169213815
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القاهرة: تكثيف رحلات النقل للمناطق السياحية والتنسيق مع غرف العمليات

محافظ القاهرة يتفقد مرسى الأتوبيس النهرى بماسبيرو للإطمئنان على استعدادات العيد

محافظ القاهرة يتفقد الأتوبيس النهرى والحديقة الدولية اليوم

القاهرة

اخبار القاهرة

الاتوبيس النهري

الحديقة الدولية

العيد

عيد الاضحي




لا تفوتك
التنمية المحلية: إعلان بعض السياسيين عن موعد حركة المحافظين "اجتهادات شخصية"

التنمية المحلية: إعلان بعض السياسيين عن موعد حركة المحافظين "اجتهادات شخصية"

تعرف على رمزية عيد الأضحى فى رأى سكرتير عام الأمم المتحدة

تعرف على رمزية عيد الأضحى فى رأى سكرتير عام الأمم المتحدة

الليرة التركية تنهار وأردوغان يكابر.. يتحدث عن دعم دول له والحقيقة إيران فقط.. يحاول جذب السودان لصفه إلا أن الخرطوم لن تغامر بعلاقاتها من واشنطن لنصرة أردوغان.. والدعم القطرى يعيد ملف دعمها للإرهاب إلى الواجهة

الليرة التركية تنهار وأردوغان يكابر.. يتحدث عن دعم دول له والحقيقة إيران فقط.. يحاول جذب السودان لصفه إلا أن الخرطوم لن تغامر بعلاقاتها من واشنطن لنصرة أردوغان.. والدعم القطرى يعيد ملف دعمها للإرهاب إلى الواجهة

اعرف هتاكل إيه وهتشرب إيه فى العيد.. لو عندك ضغط أو سكر ابعد عن الكندوز وخليك فى البتلو عشان خفيف.. ولو مريض قلب "عليك وع المشوى" علشان مبيجبش جلطة

اعرف هتاكل إيه وهتشرب إيه فى العيد.. لو عندك ضغط أو سكر ابعد عن الكندوز وخليك فى البتلو عشان خفيف.. ولو مريض قلب "عليك وع المشوى" علشان مبيجبش جلطة

دراسة: النساء الأكثر إنفاقا للأموال على ألعاب الموبايل من الرجال

دراسة: النساء الأكثر إنفاقا للأموال على ألعاب الموبايل من الرجال

شاهد.. واقعة تحكيمية مثيرة للجدل فى الدورى التركى من صناعة تريزيجيه

شاهد.. واقعة تحكيمية مثيرة للجدل فى الدورى التركى من صناعة تريزيجيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة