محافظ القاهرة يتفقد كورنيش النيل ويتابع الخدمات المقدمة للمواطنين فى العيد

كتب سيد الخلفاوى - سلمى الدمرداش

تفقد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، كورنيش النيل أمام مرسى ماسبيرو النهرى، للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستقل المحافظ الأتوبيس الخاص بالصحفيين خلال الجولة، برفقته اللواء محمد الشيخ سكرتير عام المحافظة، واللواء إبراهيم عوض مدير المتابعة الميدانية.

ومن المقرر أن يتفقد المحافظ اليوم، مجمع المخابز بمدينة نصر للتأكد من توافر الخبز للمواطنين، والتأكد من جودته وكذلك رضا المواطن عن الخدمة، ويختتم المحافظ جولته بزيارة الحديقة الدولية بمدينة نصر أحد أكبر الحدائق بالقاهرة، والتى تشهد إقبالا كبيرا فى الأعياد، وذلك للاطمئنان على سير العمر وتوفير كل سبل الراحة للمواطنين.

رافق المحافظ فى جولته اللواء محمد الشيخ السكرتير العام لمحافظة القاهرة، واللواء مصطفى الرزاز مساعد وزير الداخلية للنقل العام، اللواء عصام العزب مدير مباحث النقل والمواصلات، واللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، واللواء محسن مامون رئيس هيئة النظافة بالقاهرة، واللواء عمرو جمجوم رئيس جهاز السيرفيس بالقاهرة، وعدد من مسئولى المحافظة والنقل والمواصلا.