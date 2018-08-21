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محافظ القاهرة يتفقد الأتوبيس النهرى والحديقة الدولية اليوم

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 12:00 ص
محافظ القاهرة يتفقد الأتوبيس النهرى والحديقة الدولية اليوم عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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يتفقد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، اليوم الثلاثاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، عددا من المناطق التى تشهد ازدحاما من المواطنين خلال أيام العيد.

 

ومن المقرر أن يبدأ المحافظ جولته الميدانية بزيارة مرسى ماسبيرو النهرى، للاطمئنان على سير العمل به وتوافر سبل الراحة للمواطنين، وكذلك توافر كل شروط الحماية المدنية بالاتوبيس النهرى مع التنبيه على غلق المرسى حال تواجد إزدحام شديد يؤدى إلى حدوث مشكلة.

 

كما يتفقد المحافظ اليوم مجمع المخابز بمدينة نصر للتأكد من توافر الخبز للمواطنين والتأكد من جودته وكذلك رضا المواطن عن الخدمة، ويختتم المحافظ جولته بزيارة الحديقة الدولية بمدينة نصر أحد أكبر الحدائق بالقاهرة، والتى تشهد إقبالا كبيرا فى الأعياد، وذلك للاطمئنان على سير العمر وتوفير كل سبل الراحة للمواطنين.


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