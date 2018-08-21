محافظ القاهرة: تكثيف رحلات النقل للمناطق السياحية والتنسيق مع غرف العمليات

كتب سيد الخلفاوى

أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، ان كل الجهات استعدت جيدا لاستقبال عيد الأضحى، خاصة الحدائق والمتنزهات، مشيرا إلى أنه تم التوجيه بتكثيف الرحلات للقناطر الخيرية وحديقة الحيوان.

وأضاف محافظ القاهرة خلال تفقده مرسى ماسبيرو النهرى، أن غرف العمليات بالمديريات الخدمية والأحياء تعمل بكفاءة عالية، بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، مشيرا إلى أنه تفقد عدد من المرافق الخدمية مثل المجمعات الاستهلاكية والمجازر.

وقال المحافظ إنه تمت زيادة خطوط النقل العام للأماكن السياحية لمنع التزاحم فى المواقف العامة وتقديم خدمة مميزة للمواطنين، مشيرا إلى أن جولته بمرسى ماسبيرو للوقوف على استعدادات ادارة المرسى لاستقبال الزائرين من مواطنى القاهرة والمحافظات المجاورة وزيادة الإقبال على المتنزهات بالاتوبيس النهرى خلال فترة إجازات عيد الأضحى.

وأكد المحافظ على رئيس هيئة النقل العام بضرورة ربط كل الوحدات النهرية بجميع المحطات لاسلكيا لسهولة، وسرعة التواصل معا في حالة حدوث أي طارئ ،وعدم السماح قطعيا لأي وحدة بالانطلاق برحلتها فى حالة عدم استيفائها الاشتراطات ومواصفات الأمن والمتانة وتوافر أجهزة الأمان ومعدات الإنقاذ.

وشدد المحافظ على شرطة المسطحات المائية بالتزام كافة الوحدات بالعداد المقررة لها وعدم تجاوزها وفى حالة زيادة كثافة المواطنين على أى مرسى يتم إغلاقه.

رافق المحافظ فى جولته اللواء محمد الشيخ السكرتير العام لمحافظة القاهرة، واللواء مصطفى الرزاز، مساعد وزير الداخلية للنقل العام، اللواء عصام العزب مدير مباحث النقل والمواصلات، واللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، واللواء محسن مأمون رئيس هيئة النظافة بالقاهرة، واللواء عمرو جمجوم رئيس جهاز السيرفيس بالقاهرة، وعدد من مسئولى المحافظة والنقل والمواصلات.