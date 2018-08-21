video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 12:58 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ القاهرة: تكثيف رحلات النقل للمناطق السياحية والتنسيق مع غرف العمليات

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 11:56 ص
محافظ القاهرة: تكثيف رحلات النقل للمناطق السياحية والتنسيق مع غرف العمليات المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، ان كل الجهات استعدت جيدا لاستقبال عيد الأضحى، خاصة الحدائق والمتنزهات، مشيرا إلى أنه تم التوجيه بتكثيف الرحلات للقناطر الخيرية وحديقة الحيوان.
 
وأضاف محافظ القاهرة خلال تفقده مرسى ماسبيرو النهرى، أن غرف العمليات بالمديريات الخدمية والأحياء تعمل بكفاءة عالية، بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، مشيرا إلى أنه تفقد عدد من المرافق الخدمية مثل المجمعات الاستهلاكية والمجازر.
 
وقال المحافظ إنه تمت زيادة خطوط النقل العام للأماكن السياحية لمنع التزاحم فى المواقف العامة وتقديم خدمة مميزة للمواطنين، مشيرا إلى أن جولته بمرسى ماسبيرو للوقوف على استعدادات ادارة المرسى لاستقبال الزائرين من مواطنى القاهرة والمحافظات المجاورة وزيادة الإقبال على المتنزهات بالاتوبيس النهرى خلال فترة إجازات عيد الأضحى.
 
وأكد المحافظ على رئيس هيئة النقل العام بضرورة ربط كل الوحدات النهرية بجميع المحطات لاسلكيا لسهولة، وسرعة التواصل معا في حالة حدوث أي طارئ ،وعدم السماح قطعيا لأي وحدة بالانطلاق برحلتها فى حالة عدم استيفائها الاشتراطات ومواصفات الأمن والمتانة  وتوافر أجهزة الأمان ومعدات الإنقاذ.
 
وشدد المحافظ على شرطة المسطحات المائية  بالتزام كافة الوحدات بالعداد المقررة لها وعدم تجاوزها وفى حالة زيادة كثافة المواطنين على أى مرسى يتم إغلاقه.
 
رافق المحافظ فى جولته اللواء محمد الشيخ السكرتير العام لمحافظة القاهرة، واللواء مصطفى الرزاز، مساعد وزير الداخلية للنقل العام، اللواء عصام العزب مدير مباحث النقل والمواصلات، واللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، واللواء محسن مأمون رئيس هيئة النظافة بالقاهرة، واللواء عمرو جمجوم رئيس جهاز السيرفيس بالقاهرة، وعدد من مسئولى المحافظة والنقل والمواصلات.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ القاهرة يوجه بتكثيف الرقابة على محال بيع اللحوم

محافظ القاهرة يهدد بغلق أى مرسى نيلى يشهد ازدحاما فى العيد

محافظ القاهرة يتفقد الأتوبيس النهرى والحديقة الدولية اليوم

القاهرة

اخبار القاهرة

الاتوبيس النهري

الحديقة الدولية

العيد

عيد الاضحي




لا تفوتك
التنمية المحلية: إعلان بعض السياسيين عن موعد حركة المحافظين "اجتهادات شخصية"

التنمية المحلية: إعلان بعض السياسيين عن موعد حركة المحافظين "اجتهادات شخصية"

تعرف على رمزية عيد الأضحى فى رأى سكرتير عام الأمم المتحدة

تعرف على رمزية عيد الأضحى فى رأى سكرتير عام الأمم المتحدة

الليرة التركية تنهار وأردوغان يكابر.. يتحدث عن دعم دول له والحقيقة إيران فقط.. يحاول جذب السودان لصفه إلا أن الخرطوم لن تغامر بعلاقاتها من واشنطن لنصرة أردوغان.. والدعم القطرى يعيد ملف دعمها للإرهاب إلى الواجهة

الليرة التركية تنهار وأردوغان يكابر.. يتحدث عن دعم دول له والحقيقة إيران فقط.. يحاول جذب السودان لصفه إلا أن الخرطوم لن تغامر بعلاقاتها من واشنطن لنصرة أردوغان.. والدعم القطرى يعيد ملف دعمها للإرهاب إلى الواجهة

اعرف هتاكل إيه وهتشرب إيه فى العيد.. لو عندك ضغط أو سكر ابعد عن الكندوز وخليك فى البتلو عشان خفيف.. ولو مريض قلب "عليك وع المشوى" علشان مبيجبش جلطة

اعرف هتاكل إيه وهتشرب إيه فى العيد.. لو عندك ضغط أو سكر ابعد عن الكندوز وخليك فى البتلو عشان خفيف.. ولو مريض قلب "عليك وع المشوى" علشان مبيجبش جلطة

دراسة: النساء الأكثر إنفاقا للأموال على ألعاب الموبايل من الرجال

دراسة: النساء الأكثر إنفاقا للأموال على ألعاب الموبايل من الرجال

شاهد.. واقعة تحكيمية مثيرة للجدل فى الدورى التركى من صناعة تريزيجيه

شاهد.. واقعة تحكيمية مثيرة للجدل فى الدورى التركى من صناعة تريزيجيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة