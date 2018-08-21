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محافظ الدقهلية يستقبل قيادات الكنيسة والمهنئين بعيد الأضحى باستاد المنصورة

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 02:25 ص
محافظ الدقهلية يستقبل قيادات الكنيسة والمهنئين بعيد الأضحى باستاد المنصورة المحافظ يتلقى التهنئه
الدقهلية شريف الديب
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استقبل الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، مساء أمس الأثنين، جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك من القيادات الأمنية، العسكرية، التنفيذية، نواب البرلمان، الأخوة الأقباط، قيادات الأزهر والأوقاف، الإعلاميين من ابناء المنصورة، مواطنى مدينه المنصورة.

 

جاء ذلك خلال الاحتفالية الليلية التى اقامتها مديريه الشباب والرياضة على حمام السباحة بالإستاد الرياضى بالمنصورة، بالتنسيق والتعاون مع مجلس إدارة مركز شباب الاستاد، بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك.

وأرسل الشعراوى، رسالة تهنئه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهذه المناسبة العطرة، مؤكداً على وقوف الشعب المصرى بجميع فئاته وطوائفه بالمحافظة خلف قيادته للحفاظ على ما تم من انجازات وبذل المزيد من الجهد لتحقيق المزيد من الانجازات فى كافه قطاعات المرافق والخدمات.

 

وقدم المحافظ، التهنئة بعيد الأضحى المبارك لرجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، مثمناً جهودهم المتواصلة فى محاربة الإرهاب وتأكيد الأمن والأمان فى ربوع محافظات مصر، مهنئاً حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، متمنياً لهم التوفيق والسداد فى تقديم الخدمات للمواطنين فى ربوع محافظات مصر، مؤكداً على العمل بروح الفريق تحت قيادتها لتحقيق المزيد من تحقيق الانجازات لصالح المواطن المصرى.

 

وفى ذات السياق أكد محافظ الدقهلية، أن أعياد المصريين كلها اعياد قوميه لها صبغتها الدينية يحتفل بها المصريين جميعا مسلمين وأقباط وتأتى تأكيدا لأواصر المحبة بين نسيج الشعب المصرى الواحد، مضيفاً بان عظمه وقوه الشعب المصرى فى محبته وتسامحه مع بعضه البعض ولا يستطيع أحد أن يوقع العداوة بين نسيجه المترابط منذ فجر التاريخ.

 

وأشار الشعراوى، إلى أن المواطن المصرى عليه دور اصيل فى الحفاظ على الانجازات التى تتحقق من خلال مشاركته الفعالة فى تحقيق المزيد من الإنجازات من خلال العمل الجاد والتفانى والإخلاص من تقدم ورقى الدولة المصرية فضلا عن دور المواطن الاصيل فى مواجهة السلوكيات السلبية والتأكيد المستمر للإيجابيات، مشيراً إلى دور الإعلام الكبير فى نشر الوعى وتعظيم قيم وثوابت المجتمع.

 

حضر احتفالية التهنئة بالعيد اللواء محمد حجى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، العميد احمد صلاح الدين، المستشار العسكري، اللواء احمد رافت، وكيل الوزارة السكرتير العام المساعد، الشيخ طه زياده، وكيل وزارة الاوقاف، الدكتور سيد الجنيدى، وكيل المنطقة الأزهرية، نيافه الانبا داود، اسقف المنصورة وتوابعها، نيافه الانبا صليب، اسقف ميت غمر وتوابعها، الوفد الكنسى المرافق لهما، رمضان شوربة، وكيل وزارة الشباب والرياضة، جلال الغازي، رئيس مجلس إدارة مركز شباب استاد المنصورة، رؤساء المراكز والمدن والاحياء، وكلاء الوزارات مديرى مديريات الخدمات، رؤساء قطاعات المرافق، جمع كبير من الساده نواب البرلمان، جمع كبير من مواطنى الدقهلية.

 

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