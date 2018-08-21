video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 10:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

محافظ الجيزة يقدم 24 ألف جنيه لدار أيتام المهندسين لتوفير احتياجات النزلاء

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 09:34 ص
محافظ الجيزة يقدم 24 ألف جنيه لدار أيتام المهندسين لتوفير احتياجات النزلاء اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة
كتب عبد الله محمود _ محمد فتحى
إضافة تعليق

تفقد منذ قليل اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، دار الأورمان للأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة، خلال جولته الميدانية عقب أداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وقدم المحافظ شيكاً بقيمة 24 ألف جنيه مساهمة للدار لتوفير كافة احتياجات نزلاء الدار خلال عيد الأضحى، وشراء ملابس جديدة لهم.

 

وقدم اللواء كمال الدالى التهنئة لنزيلات الدار من ذوى الاحتياجات الخاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتفقد كافة أرجاء الدار للاطمئنان على استعداد الدار وجاهزيتها لتوفير الخدمة المميزة للنزلاء به، بالإضافة إلى التأكد من حسن المعاملة لهم من قبل القائمين ومشرفى الدار .

 

وشملت جولة محافظة الجيزة، جمعية الأورمان "دار أيتام المهندسين"، ومستشفى التحرير العام، وتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة أحياء محافظة الجيزة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الجيزة يعلن تشكيل 30 غرفة عمليات لتلقى شكاوى المواطنين فى العيد

أخبار الحوادث

محافظ الجيزة

اللواء كمال الدالى

عيد الأضحى

غرف العمليات

احتفال المواطنين

دار ايتام المهندسين




لا تفوتك
التنمية المحلية: إعلان بعض السياسيين عن موعد حركة المحافظين "اجتهادات شخصية"

التنمية المحلية: إعلان بعض السياسيين عن موعد حركة المحافظين "اجتهادات شخصية"

تعرف على رمزية عيد الأضحى فى رأى سكرتير عام الأمم المتحدة

تعرف على رمزية عيد الأضحى فى رأى سكرتير عام الأمم المتحدة

الليرة التركية تنهار وأردوغان يكابر.. يتحدث عن دعم دول له والحقيقة إيران فقط.. يحاول جذب السودان لصفه إلا أن الخرطوم لن تغامر بعلاقاتها من واشنطن لنصرة أردوغان.. والدعم القطرى يعيد ملف دعمها للإرهاب إلى الواجهة

الليرة التركية تنهار وأردوغان يكابر.. يتحدث عن دعم دول له والحقيقة إيران فقط.. يحاول جذب السودان لصفه إلا أن الخرطوم لن تغامر بعلاقاتها من واشنطن لنصرة أردوغان.. والدعم القطرى يعيد ملف دعمها للإرهاب إلى الواجهة

اعرف هتاكل إيه وهتشرب إيه فى العيد.. لو عندك ضغط أو سكر ابعد عن الكندوز وخليك فى البتلو عشان خفيف.. ولو مريض قلب "عليك وع المشوى" علشان مبيجبش جلطة

اعرف هتاكل إيه وهتشرب إيه فى العيد.. لو عندك ضغط أو سكر ابعد عن الكندوز وخليك فى البتلو عشان خفيف.. ولو مريض قلب "عليك وع المشوى" علشان مبيجبش جلطة

دراسة: النساء الأكثر إنفاقا للأموال على ألعاب الموبايل من الرجال

دراسة: النساء الأكثر إنفاقا للأموال على ألعاب الموبايل من الرجال

شاهد.. واقعة تحكيمية مثيرة للجدل فى الدورى التركى من صناعة تريزيجيه

شاهد.. واقعة تحكيمية مثيرة للجدل فى الدورى التركى من صناعة تريزيجيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة