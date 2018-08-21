محافظ الجيزة يقدم 24 ألف جنيه لدار أيتام المهندسين لتوفير احتياجات النزلاء

كتب عبد الله محمود _ محمد فتحى

تفقد منذ قليل اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، دار الأورمان للأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة، خلال جولته الميدانية عقب أداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وقدم المحافظ شيكاً بقيمة 24 ألف جنيه مساهمة للدار لتوفير كافة احتياجات نزلاء الدار خلال عيد الأضحى، وشراء ملابس جديدة لهم.

وقدم اللواء كمال الدالى التهنئة لنزيلات الدار من ذوى الاحتياجات الخاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتفقد كافة أرجاء الدار للاطمئنان على استعداد الدار وجاهزيتها لتوفير الخدمة المميزة للنزلاء به، بالإضافة إلى التأكد من حسن المعاملة لهم من قبل القائمين ومشرفى الدار .

وشملت جولة محافظة الجيزة، جمعية الأورمان "دار أيتام المهندسين"، ومستشفى التحرير العام، وتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة أحياء محافظة الجيزة.