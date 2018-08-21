محافظ الجيزة يعلن تشكيل 30 غرفة عمليات لتلقى شكاوى المواطنين فى العيد

كتب عبد الله محمود _ محمد فتحى

أكد اللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، أن المحافظة استعدت بشكل قوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، من خلال إنشاء غرف عمليات بجميع الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظة، بالإضافة إلى وجود غرفة عمليات بمديرية أمن الجيزة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل هذه الغرف لتلقى شكاوى المواطنين عن أى مخالفة أو شغب أو عنف أو حوادث من الممكن أن تطرأ خلال احتفال المواطنين فى العيد، موضحا أنه يوجد هناك ما يقرب من 30 غرفة عمليات على مستوى المحافظة فرعية بالإضافة إلى غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة.

وأضاف الدالى، فى تصريحات خاصة لــ "اليوم السابع"، عقب أدائه صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين، أنه فى حال تلقى أى شكوى من أى نوع سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى الحال، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للمرور بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع قطاع الأمن، خصصت خدمات أمنية على الطرق السريعة، خاصة طرق السفر سواء طريق مصر أسيوط الزراعى، أو مصر الإسكندرية الصحراوى، أو طريق الوجه القبلى، لرصد السائقين متجاوزى السرعة القانونية المحددة، لافتا إلى أن هذه الأقوال الأمنية من قطاعات أمن الجيزة ورجال المباحث ستتولى تأمين هذه الطرق بالكامل

كما وجه اللواء كمال الدالى رسالة تهنئة للشعب المصرى بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، متمنياً أن يمر العيد على الشعب المصرى بكل خير وفرحة، ودون أية مشاكل أو متاعب لهم، موجهاً المواطنين بالحفاظ على المتنزهات العامة خلال الاحتفال بعيد الأضحى، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للنظافة والتجميل أعدت أكياس القمامة للمواطنين، حتى يتم إلقاء فضالاتهم بها، وعدم ترك مخلفات الزيارة ملقاه على الأرض فى الحدائق والمتنزهات العامة، مما يشوه الشكل البيئى والحضارى الجميل، محذرا الأهالى بالانتباه إلى أطفالهم خلال الجولات النيلية فى المراكب حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه.