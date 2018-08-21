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الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 02:27 م
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محافظ الجيزة يخصص 30 مليون جنيه لإنشاء مبنى بمستشفى العياط وقسم غسيل كلوى بالوراق

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 01:04 م
محافظ الجيزة يخصص 30 مليون جنيه لإنشاء مبنى بمستشفى العياط وقسم غسيل كلوى بالوراق محافظ الجيزة خلال جولته بمستشفى العياط المركزى
كتب سيد الخلفاوى
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أعلن اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، تخصيص 30 مليون جنيه من موازنة وزارة الصحة والسكان لإنشاء مبنى جديد بمستشفى العياط المركزى، فى إطار خطة تطوير المستشفيات العلاجية التى تنفذها الوزارة.
 
وأشار المحافظ إلى أن المبنى الجديد يساهم بشكل كبير فى زيادة الطاقه الاستيعابية للمستشفى، نظراً للإقبال الشديد من المواطنين عليها .
 
كما أكد المحافظ أنه جار إنشاء وحدة غسيل كلوى بمستشفى الوراق المركزى وتوريد 10 ماكينات غسيل كلوى للمستشفى للبدء فى تقديم خدماتها للمرضى.
 
تصريحات المحافظ جاءت خلال زيارته مستشفى التحرير العام وذلك للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والإطمئنان على حالتهم موجهاً بتقديم كافة أوجه الرعاية وحُسن المعاملة للمرضى حتى تمام شفائهم حيث زار قسم الغسيل الكلوى والعناية المركزه والاطفال المبتسرين.
 
ووجه المحافظ بتطوير وتوسعة أقسام العناية المركزة والكلى الصناعى وعمل صيانه شاملة للصرف الصحى بالمستشفى للحفاظ على البنية التحتيه لها .
 
كما أمر بتوفير برامج تدريبية لجميع أطقم التمريض وزيادتها بما لا يقل عن شهر نظرى وآخر عملى موجها بصرف 10 أيام مكافأة كحافز للعاملين بأقسام الأطفال المبتسرين والعناية المركزة والغسيل الكلوى.
 
كما زار المحافظ بزيارة لدار الأورمان لرعاية الأيتام بالمهندسين، التى تضم 53 طفلا  لتقديم التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، وكذلك زار الأطفال الأيتام من ذوى الاحتياجات الخاصة.
 
 
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