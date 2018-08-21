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الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 12:58 م
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محافظ الجيزة يتفقد عدد من الأحياء لمتابعة أعمال النظافة خلال العيد

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 12:46 م
محافظ الجيزة يتفقد عدد من الأحياء لمتابعة أعمال النظافة خلال العيد محافظ الجيزة يتفقد عدد من الاحياء لمتابعة أعمال النظافة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، أن الهيئة العامة للنظافة والتجميل، بدأت فى رفع مخلفات ذبح الأضاحى من خلال حملات تتم على مستوى جميع الأحياء.
 
وقال المحافظ إنه تم الدفع بـ20 سيارة جديدة منضمه حديثاً لأسطول هيئة النظافة والتجميل لرفع المخلفات من جميع الشوارع الرئيسية والفرعية  من خلال حملات طوارئ مركزية يتم تنظيمها على مدار اليوم بجانب حملات النظافة التى تتم بشكل منظم بجميع الأحياء.
 
تصريحات المحافظ جاءت خلال جوله قام بها فى أول أيام عيد الأضحى المبارك تفقد خلالها أعمال رفع المخلفات التى تقوم بها حمله الطوارئ المركزية فى شوارع " ترعة الزمر وخاتم المرسلين وعثمان محرم " حيث تابع المحافظ أعمال رفع تراكمات القمامة ومخلفات ذبح الأضاحى.
 
رافق المحافظ خلال الجولة نائبه اللواء أسامة شمعة، والمهندس عبدالرحمن الشهاوى، السكرتير العام المساعد ويحيى فايد رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.

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