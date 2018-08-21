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محافظ الأقصر يناشد الأهالى حماية أبنائهم من السباحة فى نهر النيل خلال العيد

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 08:19 ص
محافظ الأقصر يناشد الأهالى حماية أبنائهم من السباحة فى نهر النيل خلال العيد محافظ الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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أدى محمد بدر، محافظ الأقصر، صلاة عيد الأضحى المبارك برفقة كل من اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، واللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام المحافظة، وقيادات المحافظة ومديرية الأمن، وقدم التهانى لأبناء الشعب الأقصرى بقدوم عيد الأضحى المبارك.

 

وناشد محافظ الأقصر الأهالى ضرورة توخى الحذر وحماية أبنائهم خلال احتفالات العيد بعدم السباحة فى الترع ونهر النيل كعادة أبناء المحافظة خلال الأعياد، لمنع حدوث حالات الغرق التى تتكرر فى الأعياد، موضحاً أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة برئاسة اللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام المحافظة، تعمل على مدار 24 ساعة متصلة بغرف عمليات فرعية بجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية بالمحافظة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين ومواجهة أية أزمات والعمل على حلها فور حدوثها خلال أيام العيد، والتأكد من توافر جميع السلع فى الأسواق، مع استمرار تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأكمل.

 

كما أصدر محافظ الأقصر تعليماته لكافة قطاعات ومديريات الخدمات بالمحافظة بالتنسيق بين كافة القطاعات لتوفير مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية وبكميات مناسبة، وتكثيف حملات مراقبة الأسواق والتفتيش الدورى على السلع الغذائية والاستهلاكية المعروضة لضمان سلامتها صحيا وتوافرها ومطابقتها للمواصفات.

 


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