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محافظ أسوان يقدم بالتهنئة لضباط الجيش والشرط بمناسبة العيد.. صور وفيديو

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 12:44 م
محافظ أسوان يقدم بالتهنئة لضباط الجيش والشرط بمناسبة العيد.. صور وفيديو محافظ اسوان يهنئ الضباط
أسوان - عبد الله صلاح - ندى سليم
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حرص اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، على تقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لأفراد وأمناء وضباط الشرطة وضباط أفراد القوات المسلحة.

وتناول المحافظ وجبة الإفطار مع ضباط وأفراد والشرطة بمديرية أمن أسوان، بحضور اللواء نائل رشاد مدير الأمن وقيادات المديرية.

وأكد اللواء مجدى حجازى، أن هذا النهج يأتى من منطلق الاهتمام لرفع الروح المعنوية لأفراد الجيش والشرطة لبذل مزيد من الجهد لتحقيق الأمن والأمان والاستقرار فى الشارع الأسوانى، مشيدًا بالدور الذى يقوم به رجال الشرطة والقوات المسلحة باعتبارهم العين الساهرة لراحة المواطن.


 

 


 

 


 

 


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