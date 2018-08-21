محافظ أسوان يزور المرضى بالمستشفيات لتقديم التهنئة بالعيد.. فيديو وصور

أسوان - عبد الله صلاح - ندى سليم

تفقد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان عدد من المستشفيات، اليوم، الثلاثاء، لتقديم التهنئة للمرضى وأيضاً لأسرهم من المرافقين أو الزائرين بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، متمنياً لهم الشفاء العاجل ، كما تم توزيع الهدايا العينية بهذه المناسبة عليهم.

وشملت الجولة زيارة المحافظ للمرضى بمستشفيات التأمين الصحى وأسوان العسكرى، ومركز مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، بجانب المستشفى الجامعى ، ومستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة، ومعهد الأورام.

وحرص اللواء مجدى حجازى على تقديم التهنئة بمناسبة العيد للمرضى وأسرهم والفريق الطبى وطاقم التمريض بهذه المستشفيات.

وفى نفس السياق كلف مجدى حجازى رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ مرور مشابة تماماً لبرنامج المحافظ، والذى شهد قيام كل مركز ومدينة بتفقد المواقع الخدمية والمرافق العامة للتأكد من انتظام سير العمل بها، مع متابعة أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات أولاً بأول.

وعقب زيارة المستشفيات، استقبل محافظ أسوان بمبنى ديوان عام المحافظة المهنئين من أبناء ومواطنى المحافظة، ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية والسياسية والشبابية والمرأة، الذين قدموا التهنئة للمحافظ بمناسبة العيد.