محافظة الجيزة تفتح اليوم حديقة البانوراما مجانا احتفالا بالعيد

كتب سيد الخلفاوى

تفتح محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، حديقة بانوراما الجيزة بطريق الفيوم مجاناً للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة إنه تم تجهيز الحدائق والمسطحات الخضراء بالشوارع والميادين وكورنيش النيل والحدائق العامة وتجميل الشوارع الرئيسية بنطاق المحافظة لاستقبال المواطنين، كما تم التوجيه بتوزيع أكياس لجمع القمامة على زوار الحدائق عند الدول لجمع فيها مخلفاتهم للحفاظ على نظافة الحدائق والمسطحات الخضراء.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم تجهيز حملة مركزية للطوارئ مدعمه بأكثر من 25 معدة متنوعة ما بين لودر وسيارات نقل و نصف نقل و مياه و شفط للطوارئ وذلك لرفع المخلفات من البؤر التي يتم رصدها على الفور، لافتا إلى أنه تم تخصيص رقم 37486984 الخاص بغرفة عمليات هيئة النظافة لتلقى الشكاوى من المواطنين.