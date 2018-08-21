video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 06:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظة الجيزة تفتح اليوم حديقة البانوراما مجانا احتفالا بالعيد

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 05:00 ص
محافظة الجيزة تفتح اليوم حديقة البانوراما مجانا احتفالا بالعيد اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

تفتح محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، حديقة بانوراما الجيزة بطريق الفيوم مجاناً للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

 

وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة إنه تم تجهيز الحدائق والمسطحات الخضراء بالشوارع والميادين وكورنيش النيل والحدائق العامة وتجميل الشوارع الرئيسية بنطاق المحافظة لاستقبال المواطنين، كما تم التوجيه بتوزيع أكياس لجمع القمامة على زوار الحدائق عند الدول لجمع فيها مخلفاتهم للحفاظ على نظافة الحدائق والمسطحات الخضراء.

 

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم تجهيز حملة مركزية للطوارئ مدعمه بأكثر من 25 معدة متنوعة ما بين لودر وسيارات نقل و نصف نقل و مياه و شفط للطوارئ وذلك لرفع المخلفات من البؤر التي يتم رصدها على الفور، لافتا إلى أنه تم تخصيص رقم 37486984 الخاص بغرفة عمليات هيئة النظافة لتلقى الشكاوى من المواطنين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الجيزة يناقش معوقات مشروعات المياه والصرف الصحى بالحوامدية والبدرشين

الجيزة

الحدائق

حديقة البانوراما

العيد

عيد الاضحى




لا تفوتك
التنمية المحلية: إعلان بعض السياسيين عن موعد حركة المحافظين "اجتهادات شخصية"

التنمية المحلية: إعلان بعض السياسيين عن موعد حركة المحافظين "اجتهادات شخصية"

تعرف على رمزية عيد الأضحى فى رأى سكرتير عام الأمم المتحدة

تعرف على رمزية عيد الأضحى فى رأى سكرتير عام الأمم المتحدة

الليرة التركية تنهار وأردوغان يكابر.. يتحدث عن دعم دول له والحقيقة إيران فقط.. يحاول جذب السودان لصفه إلا أن الخرطوم لن تغامر بعلاقاتها من واشنطن لنصرة أردوغان.. والدعم القطرى يعيد ملف دعمها للإرهاب إلى الواجهة

الليرة التركية تنهار وأردوغان يكابر.. يتحدث عن دعم دول له والحقيقة إيران فقط.. يحاول جذب السودان لصفه إلا أن الخرطوم لن تغامر بعلاقاتها من واشنطن لنصرة أردوغان.. والدعم القطرى يعيد ملف دعمها للإرهاب إلى الواجهة

اعرف هتاكل إيه وهتشرب إيه فى العيد.. لو عندك ضغط أو سكر ابعد عن الكندوز وخليك فى البتلو عشان خفيف.. ولو مريض قلب "عليك وع المشوى" علشان مبيجبش جلطة

اعرف هتاكل إيه وهتشرب إيه فى العيد.. لو عندك ضغط أو سكر ابعد عن الكندوز وخليك فى البتلو عشان خفيف.. ولو مريض قلب "عليك وع المشوى" علشان مبيجبش جلطة

دراسة: النساء الأكثر إنفاقا للأموال على ألعاب الموبايل من الرجال

دراسة: النساء الأكثر إنفاقا للأموال على ألعاب الموبايل من الرجال

شاهد.. واقعة تحكيمية مثيرة للجدل فى الدورى التركى من صناعة تريزيجيه

شاهد.. واقعة تحكيمية مثيرة للجدل فى الدورى التركى من صناعة تريزيجيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة