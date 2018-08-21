متحف النيل يجذب الزوار خلال إجازة عيد الأضحى فى أسوان

أسوان - صلاح المسن

متحف النيل بأسوان، أحدث المزارات الحديثة التى تفوقت على المقاصد السياحية التقليدية بالمحافظة، والذى تم افتتاحه فى يناير عام 2016، وأصبح منذ ذلك الوقت مقصد هاماً للزوار من أبناء المحافظة وبقية المحافظات، فضلا عن السياحة الأجنبية والإفريقية والعربية.

ويستقبل متحف النيل بأسوان الزوار خلال أيام العيد، ومن المتوقع أن يرتفع عدد زوار المتحف خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

يقول "حسين طه" من العاملين فى قطاع السياحة من أهالى أسوان أنه لمس وجود إقبال على متحف النيل خلال الفترة الماضية، وخاصة فى فترة الأعياد والمناسبات، مشيرًا إلى أنه لابد من توفير مرشدين لتقديم الشرح الوافى لجميع الزوار والسائحين عن كل قطعة من مقتنيات المتحف، خاصة وأن أقسام المتحف المختلفة زاخرة بتاريخ وحضارة نهر النيل.

وأضاف "مصطفى علوان" من أهالى أسوان أن كثير من الأسر والمجموعات الشبابية والطلابية من داخل أسوان وخارجها أصبحت تنظم نزهتها بمتحف النيل، مطالبا بزيادة مقتنيات المتحف.

وقال "صالح عبد الله" محاسب من أهالى أسوان، أن المتحف نجح فى جمع تراث دول حوض النيل، وأصبح له دور تثقيفى وتوعوى لا يجب أن يغفل، مشيرًا إلى أنه لابد من حث الزائرين وخاصة النشء على ضرورة التأمل فى المعروضات الموجودة داخل المتحف والتعرف على رسالته، فضلا عن الاستمتاع بالجانب الترفيهى وبموقع المتحف المتميز.



متحف النيل تجمل لاستقبال زواره



رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال العيد



المتحف يستقبل زواره المصريين والأجانب



أحد المتاحف الحديثة بمدينة أسوان