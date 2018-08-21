لحجاج بيت الله.. تعرف على توقعات حالة الطقس ثانى أيام العيد بالأراضى المقدسة

كتب محمود راغب

ينشر "اليوم السابع" لقرائنا من حجاج بيت الله الحرام، توقعات حالة الطقس، غدا الأربعاء، ثانى أيام العيد، بالمملكة العربية السعودية، وذلك تزامنًا مع موسم الحج وتوافد الحجاج المصريين على الأراضى المقدسة لأداء مناسك الحج.

ووفقا لتقرير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، فيتوقع غدا الأربعاء ثانى أيام العيد، أن تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى المرتفعات الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، فى حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الرياض ومنطقتى (المدينة المنورة ومكة المكرمة تشمل السواحل منها).

أما عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا الأربعاء ثانى أيام العيد بعدد من مدن المملكة العربية السعودية :

المدينة العظمى الصغرى

مكة 42 32

المدينة المنورة 42 33

الرياض 43 27

جدة 39 30

الدمام 44 29

تبوك 38 24

عرعر 43 25

جازان 36 33

نجران 40 26

الطائف 36 21

ينبع 40 30