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كولومبيا تتهم جنود من فنزويلا بعبور الحدود دون تصريح

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 10:44 م
كولومبيا تتهم جنود من فنزويلا بعبور الحدود دون تصريح الرئيس الكولومبى
رويترز
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قالت وزارة الخارجية فى كولومبيا، اليوم الثلاثاء، إنها أرسلت خطاب احتجاج إلى فنزويلا متهمة إياها بالسماح لطائرات هليكوبتر وجنود بعبور الحدود المشتركة دون إذن فى مطلع الأسبوع.
 
وأوضحت الوزارة فى بيان لها، أن هناك انتهاك وقع لسيادة كولومبيا من جانب طائرتى هليكوبتر تم التعرف عليهما من خلال الحروف الأولى للحرس الوطنى البوليفارى ونحو 30 جنديا مسلحا، مما دفع الوزارة لارسال خطاب إلى سفارة فنزويلا فى بوجوتا عبرت فيه عن أشد احتجاج على الواقعة الت جرت يوم الأحد الماضى، فيما لم ترد حكومة فنزويلا على الفور على طلب للتعليق.
 
ودأب جنود فنزويليون على العبور إلى كولومبيا دون تصريح مما زاد التوتر المستمر منذ فترة طويلة بين الجارتين.
 
وتعد كولومبيا مقصد رئيسى للفنزويليين الهاربين من نقص الطعام والدواء فى خضم أزمة اقتصادية كبيرة فى بلادهم.

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