قوات الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف تخوض معارك عنيفة ضد المليشيات بالملاجم

إيمان حنا

تخوض قوات الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف، اليوم، معارك عنيفة ضد مليشيات الحوثى الانقلابية فى جبهة الملاجم شمال محافظة البيضاء.

وأكد مصدر عسكرى للمركز الإعلامى للقوات المسلحة أن 14 عنصراً من المليشيات لقوا مصرعهم إثر معارك عنيفة اندلعت صباح اليوم فى مفرق البياض بجبهة الملاجم، إضافة إلى تدمير طقمين قتاليين ومصرع من كانوا على متنها من المليشيات.

وحققت قوات الجيش الوطنى مسنودة بطيران التحالف العربى خلال الأيام الماضية تقدمًا كبيراً فى مديرية الملاجم وتقدر المساحة التى جرى تحريرها، على امتداد الجبهة من ناطع إلى منطقة دير التابعة لمديرية الملاجم، بنحو 60 كم.