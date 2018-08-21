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فيديو.. فريق الهلال الأحمر يصل حديقة الأزهر لتقديم الإسعافات الأولية للزائرين

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 12:27 م
فيديو.. فريق الهلال الأحمر يصل حديقة الأزهر لتقديم الإسعافات الأولية للزائرين فريق الهلال الأحمر يصل حديقة الأزهر لتقديم الإسعافات الأولية
كتب محمود راغب
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شهدت حديقة الأزهر، منذ قليل، وصول فريق من الهلال الأحمر المصرى، لتقديم الإسعافات الأولية للحالات الطارئة للزائرين بالحديقة تزامنا مع الاحتفالات بأول أيام عيد الأضحى.
 
وتواجد الفريق داخل الحديقة تحسبًا لأى حالة طارئة، لتقديم الإسعافات الأولية للزائرين فى إطار انتشار فرق الهلال الأحمر فى الحدائق لتقديم الرعاية الطبية للزائرين.
 
وقال هانى أحمد، متطوع فى الهلال الأحمر المصرى، أنهم متواجدين داخل مختلف الحدائق، لتقديم الإسعافات الأولية للزائرين، وكافة أوجه الدعم الطبى، مطالبا المحتفلين بكثرة شرب السوائل وعدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة.

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الأزهر

حديقه الازهر

الهلال الاحمر

عيد الأضحى




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