فيديو.. طالب مفرج عنه من الغارمين: "تحيا مصر أعادت إلى روحى"

كتب أحمد الجعفرى – أمانى الأخرس

شكلت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للإفراج عن الغارمين والغارمات، نقطة فارقة فى حياة الكثير من الأسر، بعد أن عاد إليهم أحبابهم وذويهم بعد فترة غياب، قضوها داخل أروقة السجون، وكان من بين هؤلاء الغارمين طالب بكلية الصيدلة، والذى أفرج عنه فى قرار العفو الأخير والذى صدر تزامنًا مع احتفالات عيد الأضحى.

وقال طالب كلية الصيدلة، إن والده اشترى سيارة ولم يستطع سداد ديوانها المتراكمة، ورفعت ضده دعوى قضائية باعتباره الضامن فى إيصالات الأمانة، وصدر ضده حكمًا بالحبس لمدة 3 سنوات، حتى شاء الله أن يفرج عنه فى العيد ويعود ليقضى أيامه مع أسرته، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرته التى وعد بها وأوفى.

وقال طالب كلية الصيدلة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، بأنه قضى شهرين من عقوبته، حتى تواصلت معه إدارة السجن وأخبرته بالإفراج عنه فى إطار مبادرة الرئيس للإفراج عن الغارمين والغارمات، قائلًا: "تحيا مصر أعادت إلى روحى مرة أخرى".