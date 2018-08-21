فى ليلة العيد.. لو حد اتحرش بيكى إزاى تاخدى حقك × 7 خطوات

كتب محمود راغب

تزامنًا مع احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك، ينشر "اليوم السابع" لقرائه عددًا من الخطوات للسيدات حال تعرضهم لأى مضايقات أو تحرش، لكى تحصل على حقها القانونى، فى ضوء غرفة العمليات التى شكلها المجلس القومى للمرأة لتلقى شكاوى التحرش خلال العيد.

1- لو اتعرضتى لأى مضايقات أو تحرش متسكتيش واثبتى الواقعة.

2- حال تعرضك للتحرش تواصلى مع غرفة عمليات المجلس القومى للمرأة.

3- تواصلى مع المجلس على الخط الساخن 15115 وأرقام 01007525600 - 01099299191.

4- يمكنك إرسال الصور والرسائل على تطبيق الوتس آب أو الشكوى على البريد الإلكترونى omb.office@yahoo.com.

5- أهم حاجة تثبتى الواقعة وتعملى محضر فى أقرب قسم شرطة.

6- متخافيش غرفة عمليات المجلس القومى للمرأة هتقدملك المساندة الاجتماعية والقانونية لو بتفكرى ترفعى دعوى قضائية .

7- محاميو مكتب شكاوى المرأة هيكونوا موجودين مع قوات الشرطة خلال الحملات الأمنية لضبط وقائع التحرش.