فى أول أيام عيد الأضحى.. أخ يقتل شقيقه الأكبر بـ"شومة" فى دمياط

دمياط عبده عبد الباري

شهدت كفر الغاب التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط جريمة بشعة بعد مقتل شخص على يد شقيقه بعد التعدى عليه بشومه على رأسه.

تعود تفاصيل الواقعة عندما لقى "قدرى إ أ د" 45 سنة ويعمل استورجى، مصرعه متأثرا بإصابته بعد ضربه بعصا غليظة (شومة) على يد شقيقه "حامد" 35 سنة، الذى قام بضربه على رأسه عدة ضربات متتالية أصابت رأسه وجسده بإصابات جسيمة .



وتدعى المتهم على شقيقه الأكبر بـ"شومة" بعدة ضربات متتالية أصابت رأسه وجسده بإصابات جسيمة، نقل على إثرها لمستشفى طوارىء كفر سعد، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بغرفة العناية المركزة متأثرا بإصابته بنزيف بالمخ، وتم إيداع جثمانه بمشرحة مستشفى فارسكور المركزى.

وأكدت التحريات الأولية، أن سبب الجريمة هو مشاجرة بسبب الأطفال بعدما تعدى المجنى عليه على نجل المتهم، حيث تدخل والده فنشبت مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدى على شقيقه وضربه، وتم إخطار مباحث مركز شرطة كفر سعد، برئاسة الرائد محمد أبو العز، حيث تمكنت قوة من مباحث المركز من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق فى الواقعة.