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فلسطين تطالب الأمة العربية والإسلامية بتوفير الدعم لحماية الأقصى

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 12:10 ص
فلسطين تطالب الأمة العربية والإسلامية بتوفير الدعم لحماية الأقصى المسجد الأقصى - أرشيفية
أ ش أ
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طالب يوسف المحمود، المتحدث الرسمى باسم الحكومة الفلسطينية، حكومات الأمتين العربية والإسلامية بتوفير الدعم الشامل واللازم من أجل حماية المسجد الأقصى المبارك.
 
وقال المتحدث الرسمى باسم الحكومة الفلسطينية فى بيان صحفى، اليوم الإثنين، فى الذكرى الـ 49 لجريمة إحراق الجامع القبلى داخل المسجد الأقصى، إنه رغم مرور نصف قرن على وقوع الجريمة المروعة، إلا أن تلك النيران لم تنطفئ حتى يومنا هذا، لأن الاحتلال يصر على استمرار إشعالها عبر اعتداءاته اليومية على المسجد الأقصى وسائر المقدسات الاسلامية والمسيحية فى مدينة القدس العربية المحتلة.
 
وأكد أن القدس فى القلب منها المسجد الاقصى، والذى يعد خط أحمر، وهى قلب فلسطين وتمثل أقدس مقدسات العرب والمسلمين والمؤمنين فى مشارق الأرض ومغاربها، ولن يسمح أحد بالمساس بها، وشدد على أن إستمرار الإحتلال فى محاولات المساس بالمقدسات يدفع الى تحويل الصراع إلى دينى، طالما حذر الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامى الحمد الله من مخاطره على فلسطين والمنطقة والعالم .
 
وفى سياق آخر، هنأ المتحدث باسم الحكومة أبناء الشعب الفلسطينى فى كافة أماكن تواجدهم والأسرى فى معتقلات الاحتلال، وأهالى الشهداء والجرحى، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، كما توجه بالتهانى إلى الأمتين العربية والإسلامية بحلول هذه المناسبة .
 

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المسجد الأقصى

فلسطين

الحكومة الفلسطينية

اسرائيل




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