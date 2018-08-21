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الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 01:15 ص
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فتح 32 مجزرا بالمجان خلال أيام العيد بالمنوفية

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 01:00 ص
فتح 32 مجزرا بالمجان خلال أيام العيد بالمنوفية مجزر - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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أعلنت الدكتورة ثناء عبد الوهاب مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، أن المديرية ستفتح أبوابها المجازر أمام المواطنين بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك. 

وأكدت ثناء عبد الوهاب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه سيتم فتح 32 مجزرا موزعة على تسعة مجازر ابتداء من بعد صلاة عيد الأضحى حتى انتهاء التضحيات بكل مجزر وذلك بالمجان. 

وأوضحت أن المجازر موزعة على مراكز أشمون وتضم 5 مجازر، وشبين الكوم وتضم 3 مجازر، وعلا وتضم 3 مجازر، الباجور وتضم 3 مجازر، قويسنا وتضم 3 مجازر، بركة السبع 4 مجازر، منوف وتضم 4مجازر، الشهداء وتضم 4 مجازر، السادات وتضم مجزرين، سرس الليان مجزرين. 

وأكدت أن المجازر تحافظ على الأضحية ويتم توفير طبيب يقوم بالكشف الطبى عليها بعد الذبح للتأكد من صلاحيتها، مشيرة إلى أن المجازر سيوفر مكان للانتظار.


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