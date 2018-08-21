غرق 6 أشخاص فى حوادث متفرقة بسوهاج فى أول أيام العيد

سوهاج محمود مقبول

رصدت غرفة الأزمات بمحافظة سوهاج بعد مرور 9 ساعات من الإحتفال بعيد الأضحى المبارك غرق 6 أشخاص بمركز طهطا شمال المحافظة ومركز البلينا جنوب المحافظة ومدينة سوهاج تم إنتشال 4 أشخاص بينما تكثف قوات الإنقاذ النهرى جهودها لانتشال غريقين.

أشارت المعلومات الأولية غرق شخصين بنهر النيل بناحية العبارة النهرية بالخذندارية تم إنتشال أحدهم بينما تكثف القوات الجهود لإنتشال جثة الاخر بينما تمكن الأهالى بمدينة سوهاج من إنتشال شخصين من نهر النيل عقب غرقهم بالقرب من نادى الأطباء وفى مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج تم إنتشال جثة شخص بينما تكثف الجهود لإنتشال جثة أخر.