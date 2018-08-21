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ضمن مشروع صكوك الأضاحى.. "الأوقاف" تبدأ الذبح فى أبو سنبل

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 07:22 م
ضمن مشروع صكوك الأضاحى.. "الأوقاف" تبدأ الذبح فى أبو سنبل ذبح الأضاحى
كتب إسماعيل رفعت
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فى إطار مشروع صكوك الأضاحى الذى تشرف وزارة الأوقاف على تنفيذه، ووفاءً بحق المتبرعين فى ذبح الأضاحى فى وقتها الشرعى، بدأت عملية ذبح الأضاحى اليوم الثلاثاء بالمجازر الرسمية لوزارة التموين.
 
وأشرف وفد من وزارة الأوقاف على المرحلة الأولى من مشروع الصكوك وهى مرحلة ذبح الأضاحى فى وقتها الشرعى، وقد تناوب فريق العمل فى متابعة ذبح الأضاحى بأبو سنبل بأسوان الذى تنفذه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين لصالح وزارة الأوقاف، تمهيدًا للمرحلة الثانية وهى مرحلة التشفية والتعبئة والتجميد والنقل، وصولا بلحوم الأضاحى إلى مستحقيها فى أماكن وجودهم.
 
بدء عملية ذبح الأضاحي اليوم في وقتها الشرعي بأبو سنبل
بدء عملية ذبح الأضاحي اليوم في وقتها الشرعي بأبو سنبل
 
وحضر اليوم للإشراف على الذبح بمجزر أبو سنبل بأسوان كل من:الشيخ محمود محمد قناوي – وكيل وزارة الأوقاف بأسوان،الشيخ محمود هشام محمود مرزوق – مدير إدارة أوقاف أبو سمبل،الشيخ محمود عبد العال علي أحمد – مفتش دعوة ،والشيخ جمال حمدي نور الدين مصطفى – إمام وخطيب، الشيخ محمود عبد الكريم محمود طاهر – إمام وخطيب، وائل القاسم – بالمركز الإعلامي بالمديرية.
بدء عملية ذبح الأضاحي اليوم في وقتها الشرعي بأبو سنبل
بدء عملية ذبح الأضاحي اليوم في وقتها الشرعي بأبو سنبل

 

بدء عملية ذبح الأضاحي اليوم في وقتها الشرعي بأبو سنبل
بدء عملية ذبح الأضاحي اليوم في وقتها الشرعي بأبو سنبل
بدء عملية ذبح الأضاحي اليوم في وقتها الشرعي بأبو سنبل
بدء عملية ذبح الأضاحي اليوم في وقتها الشرعي بأبو سنبل

 

 


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