ضبط 7 متهمين مطلوبين فى قضايا آثار وسرقة وضرب بالغربية

الغربية – مصطفى عادل

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بسيون، بإشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد ايهاب عطية رئيس مباحث المديرية، من ضبط 7 متهمين مطلوبين فى قضايا آثار وسرقة وضرب.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، بضبط كل من منى اسماعيل رمضان، مصطفى عبد الرحمن رمضان، محمد أحمد رمضان، سامى إسماعيل رمضان، جمعيهم مقيمين قرية صان الحجر دائرة المركز مطلوب ضبطهم فى قضايا آثار.

كما تم ضبط المتهم عادل على أبو يوسف مطلوب فى القضية رقم 10723جنح مركز بسيون سرقة، وضبط عبد الله محمد السعدنى 27سنة عاطل، عبد الغني إبراهيم محمد مطلوب ضبطهما فى قضيتي ضرب، وتم إحالة جميع المتهمين للنيابة العامة للتحقيق.

كما تمكن ضباط مباحث مركزي بسيون وكفر الزيات بمحافظة الغربية، بإشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، من ضبط 3 متهمين وبحوزتهم 2 بندقية خرطوش وفرد خرطوش وكمية من الذخيرة بقصد البلطجة.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، بضبط الشهاوى عبده الصعيدى 46 سنة عاطل سبق اتهامه فى عدة قضايا وبحوزته فرد خرطوش وطلقة لذات العيار فى المحضر 13246جنايات مركز بسيون، وضبط محمد عبد المنعم طايل 31 سنة عاطل مسجل شقي خطر وبحوزته بندقية خرطوش و65 طلقة آلى.

كما تم ضبط مصطفى سعيد أبو المكارم 26 سنة سائق سبق اتهامه فى قضيتى سرقة ومشاجرة وبحوزته بندقية خرطوش، تم التحفظ على الأسلحة والذخيرة المضبوطة، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة القضايا.

كما تمكن الرائد هادى سالم رئيس مباحث مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، بإشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، والمقدم عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائى بكفر الزيات وبسيون، من ضبط عاطل مسجل شقى خطر لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبحوزته أدوات التصنيع وأجزاء من أسلحة نارية.

كانت معلومات قد وردت لمباحث مركز كفر الزيات، بقيام مدحت كارم محمود 33سنة عاطل مسجل شقي خطر تحت رقم 1020فئة"أ" فرض سيطرة، سبق ضبطه فى 62 قضية بإدارة مسكنه ورشة لتصنيع وإصلاح وتعديل الأسلحة النارية بدون ترخيص لبيعها للخارجين عن القانون.

ووجه اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، بتشكيل فريق بحث لضبط المتهم، تحت إشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، وبتقنيين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته 6 أجزاء ماسورة سلاح خرطوش وأدوات التصنيع، تحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.