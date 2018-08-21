video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 06:35 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 54 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات وتحصيل 37 ألف جنيه غرامات بالغربية

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 05:51 م
ضبط 54 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات وتحصيل 37 ألف جنيه غرامات بالغربية اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية
الغربية – مصطفى عادل
إضافة تعليق

شنت إدارة مرور الغربية، برئاسة العميد ماجد ناشد مدير الإدارة، بتوجيهات من اللواء طارق حسونة مدير الأمن، حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، بالاشتراك مع الأقوال الأمنية لإحكام الرقابة على الطرق وضبط تعريفة الركوب ومدى التزام السائقين بتنفيذها وضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير.

وأسفرت الحملة عن ضبط 54 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير، وتحرير 211 مخالفة على نموذج 125، والتصالح فى 474 مخالفة فورية مقابل تحصيل 37 ألف جنيه غرامات، وتم التحفظ على السيارات والدراجات المضبوطة بحضانات المرور، وإخطار النيابة العامة. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط أعلاف حيوانية مجهولة المصدر وألعاب نارية فى حملة تموينية بالغربية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

مدير امن الغربيه

حمله مروريه




لا تفوتك
صور.. آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بالمسجد الحرام

صور.. آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بالمسجد الحرام

الرياضة المصرية فى يوم.. قطار الأهلى يستعد لـ"دهس" دجلة فى محطة السلام.. الإسماعيلى يبدأ الاستعداد لمصر المقاصة.. والمصرى يصل القاهرة بعد مواجهة دوسونجو بالكونفدرالية

الرياضة المصرية فى يوم.. قطار الأهلى يستعد لـ"دهس" دجلة فى محطة السلام.. الإسماعيلى يبدأ الاستعداد لمصر المقاصة.. والمصرى يصل القاهرة بعد مواجهة دوسونجو بالكونفدرالية

صور.. العالم هذا الصباح.. اشتباكات عنيفة فى هندوراس خلال مظاهرة تطالب بخفض رسوم النقل.. أوكرانيا تستعرض قدراتها العسكرية فى احتفالات عيد الاستقلال.. و8 قتلى و5 مفقودين عقب فيضان مفاجئ فى كالابريا الإيطالية

صور.. العالم هذا الصباح.. اشتباكات عنيفة فى هندوراس خلال مظاهرة تطالب بخفض رسوم النقل.. أوكرانيا تستعرض قدراتها العسكرية فى احتفالات عيد الاستقلال.. و8 قتلى و5 مفقودين عقب فيضان مفاجئ فى كالابريا الإيطالية

اضحك على ما تفرج مع كاريكاتير اليوم السابع.. حيل الخرفان للهروب من الذبح

اضحك على ما تفرج مع كاريكاتير اليوم السابع.. حيل الخرفان للهروب من الذبح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة