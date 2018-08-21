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ضبط فتاتين استدرجتا مدرسا واستولتا على متعلقاته الشخصية بطنطا

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 05:13 م
ضبط فتاتين استدرجتا مدرسا واستولتا على متعلقاته الشخصية بطنطا حبس -ارشيفيه
الغربية – مصطفى عادل
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تمكن الرائد يوسف الجندى رئيس مباحث قسم أول طنطا، بإشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، من ضبط فتاتين بعد استدراجهما مدرسا لمنزلهما للاستيلاء على متعلقاته الشخصية بعد وضع المخدر له، وقاما بسرقة دراجته البخارية.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بتحرير من أ. م. ع 53 سنة مدرس ومقيم أول طنطا، يفيد أنه تم تخديره بمعرفة سيدتين واستوليا على مبلغ مالى منه والدراجة البخارية خاصته وتم نقله إلى المستشفى بعدها.

ووجه مدير أمن الغربية بتشكيل فريق لكشف ملابسات الواقعة، تحت إشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، قاده العميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، ضم العقيد وليد الصواف مفتش المنطقه المركزية والرائد يوسف الجندى رئيس مباحث القسم، والنقيب محمود رسلان معاون أول المباحث، وتوصلت التحريات أن وراء الواقعة كل من ا. ت. ع 26 سنة ربة منزل ومقيمة اول طنطا، "ا. ا. م" 30 سنة ربة منزل ومقيمة أول طنطا.

وبمناقشتهما اعترفا باستدراج المجنى عليه وتخديره والاستيلاء على متعلقاته الشخصية وأرشدا على مكان المسروقات، وتحرر المحضر رقم 25120 جنح اول طنطا، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


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