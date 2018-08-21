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ضبط عاطل لاتهامه بحيازة 9 قطع حشيش بالجيزة

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 06:00 ص
ضبط عاطل لاتهامه بحيازة 9 قطع حشيش بالجيزة حشيش ـ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على عاطل لاتهامه بترويج المواد المخدرة ببولاق الدكرور، وضبط بحوزته 9 قطع من مخدر الحشيش، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه ببولاق الدكرور.

وبإعداد كمين للمتهم ألقى رجال المباحث القبض عليه، وبحوزته 9 قطع من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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