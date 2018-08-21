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الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 04:55 م
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ضبط شخص انتحل صفة صحفى واستولى على 180 ألف جنيه من ضحاياه

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 03:56 م
ضبط شخص انتحل صفة صحفى واستولى على 180 ألف جنيه من ضحاياه المتهم
كتبت : دينا الحسيني
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ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب القبض على أحد الأشخاص لقيامه وآخر بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى تعيينهم بالوظائف الحكومية.

وكان بلاغاً قد ورد للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من كلٍ من شريف.ا.ع ، وآخر عن تعرضهم لواقعة احتيال والاستيلاء على مبالغ مالية منهما بزعم تعيينهما بإحدى الجهات الحكومية من قبل شخصين انتحل أحدهما صفة صحفى والثانى صفة موظف بمجلس النواب .

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات، أكدت جهود فريق البحث بإدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أن وراء تلك الواقعة تشكيلاً عصابياً ضم كلاً من خالد.ح.ا ،  59 سنة، عاطل ومقيم بالقاهرة، و"مصطفى.م.م" 46 سنة، عاطل، مقيم الجيزة، سبق إتهامه فى 11 قضية "أموال عامة – نصب سرقة – خيانة أمانة".

كما أشارت التحريات إلى اتفاق المتهمان على تكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى الاستيلاء على أموال الشباب من راغبى الالتحاق بالعمل بالوظائف الحكومية حيث قام الأول بانتحال صفة صحفى بإحدى الصحف والثانى موظف بمجلس النواب مُستغلين تلك الصفات فى إيهام ضحاياهما من الشباب بقدرتهما على تعيينهم بالعديد من الوظائف الحكومية مدعين بوجود علاقات وطيدة لهم بمسئولى بعض الوزارات خلافاً للحقيقة .

وتبين استيلائهما على مبلغ 120 ألف جنيه من الأول، ومبلغ  60  ألف جنيه من الثانى، واقتسام تلك المبالغ المالية فيما بينهما وغلق هواتفهما المحمولة ومغادرة محال اقامتهما هرباً من ضبطهما وملاحقة ضحاياهما لهما، وعقب تقنين الإجراءات وما توافر من معلومات وما رصدته تحريات ومراقبة المتهمان وأعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبط الأول، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة بالإشتراك مع الثانى "جارى ضبطه"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.


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