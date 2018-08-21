ضبط سيارة مجهولة تقوم ببيع لحوم مجمدة منتهية الصلاحية بمنطقة باب الحرس بدمياط

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برئاسة رجب معيزة بضبط سيارة تقوم ببيع اللحوم وبعض السلع الغذائية بمنطقة باب الحرس بدون تصريح ، حيث تم التحفظ على السيارة وفحص عينة من تلك السلع من قبل اللجنة المشكلة من رئيس مباحث التموين و ثلاثة اعضاء من مديريات التموين والطب البيطري والصحة والتى أكدت عدم صلاحيتها ، وبناء على ذلك تم تحرير محضر رقم 5800لسنة 2018 جنح أول دمياط واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بتكثيف الحملات لمراقبة الأسواق والتأكد من سلامة وجودة المعروض من السلع خلال فترة عيد الاضحى المبارك وكذلك ملاحقة السيارات المجهولة التي تقوم ببيع اللحوم والسلع الغذائية بدون تصريح وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .
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