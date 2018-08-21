ضبط سيارة مجهولة تقوم ببيع لحوم مجمدة منتهية الصلاحية بمنطقة باب الحرس بدمياط

دمياط - معتز الشربينى

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برئاسة رجب معيزة بضبط سيارة تقوم ببيع اللحوم وبعض السلع الغذائية بمنطقة باب الحرس بدون تصريح ، حيث تم التحفظ على السيارة وفحص عينة من تلك السلع من قبل اللجنة المشكلة من رئيس مباحث التموين و ثلاثة اعضاء من مديريات التموين والطب البيطري والصحة والتى أكدت عدم صلاحيتها ، وبناء على ذلك تم تحرير محضر رقم 5800لسنة 2018 جنح أول دمياط واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة