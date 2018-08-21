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ضاحى خلفان يطلب مواجهة منتقدى جهود المملكة فى تنظيم الحج حتى يطهر ألسنتهم

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 03:29 م
ضاحى خلفان يطلب مواجهة منتقدى جهود المملكة فى تنظيم الحج حتى يطهر ألسنتهم ضاحى خلفان تميم رئيس شرطة دبى السابق
كتب محمد رضا
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هاجم ضاحى خلفان تميم، رئيس شرطة دبى السابق، منتقدى جهود المملكة العربية السعودية فى تنظيم موسم الحج لعام 1439، حيث قال "لو الإنسان نظر بعين الإنصاف، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بنفسه، يتفقد الترتيبات الميدانية فى منى وعرفة، هاتوا لى من ينتقد جهود المملكة حتى أطهر لسانه".

تغريدة ضاحى خلفان
تغريدة ضاحى خلفان

 

وكان ضاحى خلفان، قد أشاد بالمجهود والخدمات التى تقدمها المملكة العربية السعودية، للحجاج من مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن السعودية تقدم خدمات لضيوف الرحمن على درجة رفيعة.

وقال خلفان: "تبرهن مملكة الخير فى هذه المناسبة الفضيلة أنها المملكة التى تقدم للحجاج ما لم تقدمه أى دولة لزوار الأماكن المقدسة لدى الشعوب غير الإسلامية، فالخدمات هنا فى رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولى عهده الأمين والشعب السعودى خدمات لضيوف الرحمن على درجة رفيعة بحق".

 


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