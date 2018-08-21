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ضاحى خلفان: السعودية قدمت خدمات على درجة رفيعة لضيوف الرحمن

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 11:13 ص
ضاحى خلفان: السعودية قدمت خدمات على درجة رفيعة لضيوف الرحمن ضاحى خلفان
كتبت ريهام عبد الله
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أشاد ضاحى خلفان تميم، رئيس شرطة دبى السابق، بالمجهود والخدمات التى تقدمها المملكة العربية السعودية، للحجاج من مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن السعودية تقدم خدمات لضيوف الرحمن على درجة رفيعة.

وقال خلفان "تبرهن مملكة الخير فى هذه المناسبة الفضيلة أنها المملكة التى تقدم للحجاج ما لم تقدمه أى دولة لزوار الأماكن المقدسة لدى الشعوب غير الإسلامية، فالخدمات هنا فى رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولى عهده الأمين والشعب السعودى خدمات لضيوف الرحمن على درجة رفيعة بحق".

 

ضاحى خلفان
ضاحى خلفان

 


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