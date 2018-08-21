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صور.. 122 ألف حاج ألقوا جمرات العقبة الكبرى حتى الواحدة صباحا

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 03:38 ص
صور.. 122 ألف حاج ألقوا جمرات العقبة الكبرى حتى الواحدة صباحا الحجاج خلال رمى الجمرات
كتب محمد تهامى زكى
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ألقى ما يقرب من 122 ألف حاج من ضيوف الرحمن، رمى جمرات العقبة الكبرى، بحسب ما أعلن الحساب الرسمى للحج، حتى الواحدة صباحا.

 

ويقوم كل حاج، برمى كل جمرة من الجمرات الثلاث بسبع حصوات تقارب فى حجمها حبة الحمص، اتباعًا لسنة النبي لإحياء ذكر الله فى تلك الأيام وفى ذلك المكان، برمى الجمرات بالطريقة التى كان النبى يرمى بها الحصى.

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الحجيج خلال رمى جمرات العقبة الكبرى (1)
الحجيج خلال رمى جمرات العقبة الكبرى

 

الحجيج خلال رمى جمرات العقبة الكبرى (2)
الحجيج خلال رمى جمرات العقبة الكبرى
 
 
الحجيج خلال رمى جمرات العقبة الكبرى (3)
الحجيج خلال رمى جمرات العقبة الكبرى

 

الحجيج خلال رمى جمرات العقبة الكبرى (4)
الحجيج خلال رمى جمرات العقبة الكبرى
 
 
الحجيج خلال رمى جمرات العقبة الكبرى (5)
الحجيج خلال رمى جمرات العقبة الكبرى

 

الحجيج خلال رمى جمرات العقبة الكبرى (6)
الحجيج خلال رمى جمرات العقبة الكبرى
 
 
الحجيج خلال رمى جمرات العقبة الكبرى (7)
الحجيج خلال رمى جمرات العقبة الكبرى

 

الحجيج خلال رمى جمرات العقبة الكبرى (8)
الحجيج خلال رمى جمرات العقبة الكبرى

 

 


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