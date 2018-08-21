صور.. وزير الطيران المدنى يؤدى صلاة العيد بمسجد فيصل بالمطار

كتب أحمد حمادة

أدى وزير الطيران المدنى الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد فيصل بمطار القاهرة الدولى، بحضور اللواء أحمد الأنوار مدير أمن المطار، وعددًا من قيادات الأمنية بالمطار، إضافة إلى رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة للوزارة إضافة إلى المستشار الإعلامى للوزارة باسم سامى.

وحرص الفريق يونس على مصافحة وتهنئة جميع المصلين بالمسجد والذين معظمهم من العاملين بمطار القاهرة الدولى، وتعد هى المرة الأولى التى يشهد فيها مسجد فيصل حضور وزير الطيران لأداء صلاة العيد هناك.

ويقوم حاليًا الفريق يونس المصرى بجولة تفقدية داخل صالات المطار بدأها بالصالة الحكومية مرورا بصالات سفر ووصول مبنى الركاب 1، وذلك لمتابعة سير العمل خلال أيام العيد وفقًا للخطة التى وضعتها الوزارة لسير العمل بالمطارات المصرية خلال أجازة عيد الأضحى المبارك.











