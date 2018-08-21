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الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 05:52 م
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صور.. وزير الحج والعمرة يؤدى المناسك ويتفقد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 04:23 م
صور.. وزير الحج والعمرة يؤدى المناسك ويتفقد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وزير الحج والعمرة يتفقد خدمات ضيوف الرحمن
هبة مكى
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أدى الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، وزير الحج والعمرة السعودى، مناسك الحج إلى جانب الإشراف على الخدمات المقدمة للحجاج ومدى سير آلية الاستفادة من الخدمات التقنية الجديدة لهذا الموسم.

وزير الحج والعمرة يتفقد الخدمات المقدمة للحجاج (1)
وزير الحج والعمرة يتفقد الخدمات المقدمة للحجاج

 

وزير الحج والعمرة يتفقد الخدمات المقدمة للحجاج (2)
وزير الحج والعمرة يتفقد الخدمات المقدمة للحجاج

يذكر أن هناك أكثر من 20 جهة حكومية وخاصة يعملون على مدار الساعة يوميًا، ويقدمون أكثر من 150 خدمة رئيسة لضيوف الرحمن - البالغ عددهم هذا العام حوالى 2 مليون حاج -  فى عدة مجالات مثل الخدمات العامة والخدمات الصحية والطبية وخدمات النقل والبريد والشحن والإمداد وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وغيرها.


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