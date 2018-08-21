video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 12:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. مساعد محافظ كفر الشيخ يتفقد الحدائق فى أول أيام عيد الأضحى

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 11:33 ص
صور.. مساعد محافظ كفر الشيخ يتفقد الحدائق فى أول أيام عيد الأضحى مساعد محافظ كفر الشيخ يتفق الحدائق
كفر الشيخ _محمد سليمان
إضافة تعليق

تفقد اللواء حمدى محمود الحشاش مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب ورئيس مركز ومدينة دسوق، حديقة الأسرة والطفولة والحدائق العامة بالمدينة للوقوف علي مدي جاهزيتها فى استيعاب أكبر عدد من الوافدين للاحتفال بأولى أيام عيد الأضحى المبارك كما وجه غرفة العمليات برصد أحداث الشارع أول بأول والتعامل الفورى مع اى طارئ خلال الاحتفالات بعيد الأضحى .

 ووجه مساعد المحافظ، أحمد عيسى، نائب رئيس المدينة لشئون النظافة، ورؤساء الأحياء ونوابهم  بالتواجد الدائم والمستمر وتكثيف حملات النظافة ورفع الصناديق  أولا باول بحدائق الميدان الابراهيمى ورفع مخلفات الاضاحى من شوارع الميدان وتكثيف العمل بالصرف الصحى  وبمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما طالب بتوعية المواطنين بضرورة إتباع السلوكيات السليمة فى التخلص من مخلفات الاضاحى والالتزام بالذبح داخل المجازر ورفع مخلفات الاضاحى فور تواجدها دون تأخير، وشدد على رؤساء الأحياء بالتواجد فى العمل بصوره ايجابيه وليست شكلية، وشدد على رؤساء الأحياء برفع القمامة بشكل دورى والتواجد فى الشارع لرفع القمامة أولاً بأول.

 

1-مساعد محافظ كفر الشيخ يتفقد حدائق ديوق
مساعد محافظ كفر الشيخ يتفقد حدائق ديوق

 

3-مساعد المحافظ يهنئ الأهالي
-مساعد المحافظ يهنئ الأهالي

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ كفر الشيخ يحذر من التعديات على الأراضى خلال إجازة العيد

محافظ كفر الشيخ

عيد الاضحى

دسوق

حدائق

احتفال

ميدان إبراهيم الدسوقي




لا تفوتك
التنمية المحلية: إعلان بعض السياسيين عن موعد حركة المحافظين "اجتهادات شخصية"

التنمية المحلية: إعلان بعض السياسيين عن موعد حركة المحافظين "اجتهادات شخصية"

تعرف على رمزية عيد الأضحى فى رأى سكرتير عام الأمم المتحدة

تعرف على رمزية عيد الأضحى فى رأى سكرتير عام الأمم المتحدة

الليرة التركية تنهار وأردوغان يكابر.. يتحدث عن دعم دول له والحقيقة إيران فقط.. يحاول جذب السودان لصفه إلا أن الخرطوم لن تغامر بعلاقاتها من واشنطن لنصرة أردوغان.. والدعم القطرى يعيد ملف دعمها للإرهاب إلى الواجهة

الليرة التركية تنهار وأردوغان يكابر.. يتحدث عن دعم دول له والحقيقة إيران فقط.. يحاول جذب السودان لصفه إلا أن الخرطوم لن تغامر بعلاقاتها من واشنطن لنصرة أردوغان.. والدعم القطرى يعيد ملف دعمها للإرهاب إلى الواجهة

اعرف هتاكل إيه وهتشرب إيه فى العيد.. لو عندك ضغط أو سكر ابعد عن الكندوز وخليك فى البتلو عشان خفيف.. ولو مريض قلب "عليك وع المشوى" علشان مبيجبش جلطة

اعرف هتاكل إيه وهتشرب إيه فى العيد.. لو عندك ضغط أو سكر ابعد عن الكندوز وخليك فى البتلو عشان خفيف.. ولو مريض قلب "عليك وع المشوى" علشان مبيجبش جلطة

دراسة: النساء الأكثر إنفاقا للأموال على ألعاب الموبايل من الرجال

دراسة: النساء الأكثر إنفاقا للأموال على ألعاب الموبايل من الرجال

شاهد.. واقعة تحكيمية مثيرة للجدل فى الدورى التركى من صناعة تريزيجيه

شاهد.. واقعة تحكيمية مثيرة للجدل فى الدورى التركى من صناعة تريزيجيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة