صور.. مساعد محافظ كفر الشيخ يتفقد الحدائق فى أول أيام عيد الأضحى

كفر الشيخ _محمد سليمان

تفقد اللواء حمدى محمود الحشاش مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب ورئيس مركز ومدينة دسوق، حديقة الأسرة والطفولة والحدائق العامة بالمدينة للوقوف علي مدي جاهزيتها فى استيعاب أكبر عدد من الوافدين للاحتفال بأولى أيام عيد الأضحى المبارك كما وجه غرفة العمليات برصد أحداث الشارع أول بأول والتعامل الفورى مع اى طارئ خلال الاحتفالات بعيد الأضحى .

ووجه مساعد المحافظ، أحمد عيسى، نائب رئيس المدينة لشئون النظافة، ورؤساء الأحياء ونوابهم بالتواجد الدائم والمستمر وتكثيف حملات النظافة ورفع الصناديق أولا باول بحدائق الميدان الابراهيمى ورفع مخلفات الاضاحى من شوارع الميدان وتكثيف العمل بالصرف الصحى وبمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما طالب بتوعية المواطنين بضرورة إتباع السلوكيات السليمة فى التخلص من مخلفات الاضاحى والالتزام بالذبح داخل المجازر ورفع مخلفات الاضاحى فور تواجدها دون تأخير، وشدد على رؤساء الأحياء بالتواجد فى العمل بصوره ايجابيه وليست شكلية، وشدد على رؤساء الأحياء برفع القمامة بشكل دورى والتواجد فى الشارع لرفع القمامة أولاً بأول.

مساعد محافظ كفر الشيخ يتفقد حدائق ديوق