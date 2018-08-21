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صور.. مدير حديقة الحيوان: 6000 زائر حتى الآن ولم نرصد أى تجاوزات والإقبال ضعيف

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 12:13 م
صور.. مدير حديقة الحيوان: 6000 زائر حتى الآن ولم نرصد أى تجاوزات والإقبال ضعيف حديقة الحيوان
كتبت منة الله حمدى - تصوير كريم عبد العزيز
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قال الدكتور محمد رشاد، مدير عام حدايقة الحيوان والأسماك بالجيزة، إن الحديقة شهدت اليوم الثلاثاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك إقبالا ضعيفا للغاية وهذا يرجع إلى انشغال المواطنين بالذبيح أول أيّام العيد، وقد وصل عدد الزوار إلى 6 آلاف زائر حتى الآن، ومع الزيادة والتوافد بعد الظهر متوقع وصول الوافدين إلى 20 ألف زائر خلال اليوم.
 
 
وأضاف رشاد أن مدير أمن الجيزة نظم زيارة للحديقة لتفقد الحالة الأمنية بها ولَم يرصد أى تجاوزات.
 
 
وأضاف فى تصريح لـ "اليوم السابع":" نعتمد على 3 محاور رئيسية، محور الخدمات التى تقدم للجمهور، ومحور صحة الحيوان، وأخيرا مواجهة التكدس حتى لا يحدث سرقة أو تحرش".
 
 
وتابع: "توجد استراحات كثيرة ومنظومة نظافة على أعلى مستوى سواء فى الطرقات أو الترع والمصارف المائية التى كانت تسبب دائما إزعاج ومشاكل للجماهير، كما أجرينا صيانة لجميع دورات المياه".
 
 
وعن الخدمات قال: "هناك الطفطف لمساعدة كبار السن، وأنشأنا منطقة ترفيهية كاملة وقريبا سندخل عرض السيرك لإبداء التنوع داخل الحديقة".

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


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