صور.. محامى"ترامب"السابق يقر بتهمة خرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية

(أ ف ب)

قال مايكل كوهين محامى دونالد ترامب السابق، يقر بتهمة الاحتيال وخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية، أثناء الانتخابات الرئاسية فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان المحامى السابق للرئيس الأمريكى، وافق على الاعتراف بالتهم الموجهة اليه ضمن تحقيق فدرالى فى تعاملاته التجارية، وما يشتبه أنه انتهاكات محتملة لتمويل الحملة الانتخابية لترامب، وذلك مقابل اتفاق مع القضاء بحسب العديد من وسائل الإعلام.