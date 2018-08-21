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صور.. محامى"ترامب"السابق يقر بتهمة خرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 11:40 م
صور.. محامى"ترامب"السابق يقر بتهمة خرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية مايكل كوهين يغادر المحكمة
(أ ف ب)
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قال مايكل كوهين محامى دونالد ترامب السابق، يقر بتهمة الاحتيال وخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية، أثناء الانتخابات الرئاسية فى الولايات المتحدة الأمريكية.
 
وكان المحامى السابق للرئيس الأمريكى، وافق على الاعتراف بالتهم الموجهة اليه ضمن تحقيق فدرالى فى تعاملاته التجارية، وما يشتبه أنه انتهاكات محتملة لتمويل الحملة الانتخابية لترامب، وذلك مقابل اتفاق مع القضاء بحسب العديد من وسائل الإعلام.
مايكل كوهين يغادر المحكمة الفيدرالية في مدينة نيويورك
مايكل كوهين يغادر المحكمة الفيدرالية فى نيويورك

مايكل كوهين يغادر المحكمة الفيدرالية
مايكل كوهين يغادر المحكمة الفيدرالية

محامى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مايكل كوهين يغادر المحكمة الفيدرالية
محامى دونالد ترامب مايكل كوهين يغادر المحكمة الفيدرالية

نائب المدعى العام الأمريكى يتحدث لوسائل الإعلام اعتراف مايكل كوهين
نائب المدعى العام الأمريكى يتحدث لوسائل الإعلام اعتراف مايكل كوهين

نائب المدعى العام الأمريكى يتحدث فى مؤتمر عقب اعتراف مايكل كوهين
نائب المدعى العام الأمريكى يتحدث فى مؤتمر عقب اعتراف مايكل كوهين

 


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مايكل كوهين

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