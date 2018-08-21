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الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 01:52 م
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صور.. محافظ قنا يزور المستشفيات ودار الأيتام للتهنئة بعيد الأضحى المبارك

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 12:57 م
صور.. محافظ قنا يزور المستشفيات ودار الأيتام للتهنئة بعيد الأضحى المبارك محافظ قنا يوزع الهدايا على المرضى
قنا - هند المغربى
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زار اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، واللواء أيمن السيسي السكرتير العام للمحافظة، مستشفيات قنا العام والعسكرى ومستشفيات قنا الجامعى لتقديم التهنئة للمرضى بعيد الأضحى المبارك وللاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة لهم وقام بتوزيع العديد من الهدايا العينية والنقدية لهم متمنيا لهم الشفاء العاجل، كما هنأ الهجان الأطباء والعاملين بالمستشفيات، رافقه حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
 
وتوجه محافظ قنا ورئيس الجامعة إلى مؤسسة أحمد جبرة الخيرية للأطفال الأيتام لتهنئتهم بالعيد وقدما لهم العديد من الهدايا، وأكد الهجان على أن محافظة قنا تحرص على رعاية الأيتام، وتقديم الدعم المعنوى والمادى لهم ومشاركتهم جميع الأعياد والاحتفالات والمناسبات.
 
كما تفقد محافظ قنا كورنيش النيل بمدينة قنا لمشاركة المواطنين فرحتهم بعيد الأضحى، ووجه المحافظ مسئولى الكورنيش على ضرورة الاهتمام بالنظافة والمظهر الجمالى لإدخال البهجة فى نفوس المواطنين.
 
وأكد الهجان على أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة والفروع التابعة لها بمختلف وحداتها المحلية لاستقبال أى شكاوى أو بلاغات واردة من المواطنين خلال فترة العيد، فضلاً عن التواجد الدائم لمفتشى التموين وشن حملات تموينية على الأسواق والمخابز للتأكد من تشغيلها والتأكد من سلامة السلع المعروضة ومن توافر السلع الرئيسية المدعمة كالخبز وأسطوانات البوتاجاز والوقود، بالإضافة إلى توفير سيارات إسعاف مجهزة للتواجد فى أماكن التجمعات والحدائق وعلى الطرق السريعة للتعامل مع أية حالات طارئة.
 
 
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محافظ قنا يقدم العيديه لاحد المرضى

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المحافظ يهنئ المرضى بالعيد
 
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المحافظ يحتفل بالعيد مع الاطفال المرضى
 

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المحافظ يتحدث مع أحد المرضى

 
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المحافظ خلال الزيارة
 

 
 

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