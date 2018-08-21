صور..محافظ سوهاج يطمئن على مرضى مستشفى الهلال ويشارك الأطفال الأيتام فرحتهم

سوهاج عمرو خلف

اطمئن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، على المرضى بمستشفى الهلال للتأمين الصحى فى يوم عيد الأضحى المبارك، وتوزيع هدايا العيد على الأطفال والمرضى المتواجدين لتلقى العلاج بعد تهنئتهم بالعيد، وقد رافقه خلال التهنئة اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية.

كما تفقد المحافظ جميع العنابر التى تضم مرضى مقيمين لتلقى العلاج بمرافقة أسرهم وذويهم، حيث تعرف من خلال الأطباء المعالجين على جميع الحالات واطمئن على تقديم أعلى مستوى من الرعاية الصحية لهم، ورافقه فى الجولة، الدكتورة رجاء حسين وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور أحمد فاروق مدير عام التأمين الصحى بسوهاج، والدكتور أحمد عبد الكريم مدير عام مستشفى الهلال للتأمين الصحى، والمحاسب كمال شلبى السكرتير العام المساعد للمحافظة.

على جانب أخر، شارك محافظ سوهاج الأطفال الأيتام فرحتهم بعيد الأضحى المبارك وإدخال الفرحة عليهم فى يوم العيد، حيث قدم لـ 86 طفل وطفلة من مؤسسات البنيين للأيتام الجمعية الخيرية الإسلامية وجمعية تحسين الصحة ومبلغ مالى كعيدية وعلبة حلوى، كما أمر المحافظ بصرف مبلغ مائتان جنيها كسوة لملابس العيد لكل طفل من معونة الشتاء بمديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة، بالإضافة إلى وجبة غذائية مقدمة من المحافظة للأطفال والمشرفين عليهم احتفالا بالعيد، وكذلك رحلة ترفيهية للأطفال بالنوادى والمتنزهات العامة بالمحافظة بمناسبة العيد.

وشارك فى توزيع هدايا العيد على الأطفال اللواء هشام الشافعى مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، والمستشار العسكرى للمحافظة والانبا باخوم مطران الأقباط الأرثوذكس بسوهاج والمنشاة والمراغة، والشيخ زين العابدين عبد اللطيف المستشار الدين للمحافظة، ولفيف من القيادات الامنية والتنفيذية.

كما وزع الانبا باخوم مطران الأقباط الارثوذكس بسوهاج والمنشاة والمراغة مبلغ مادى وعلبة حلوى مشاركة من الكنيسة للأطفال فى عيد الأضحى المبارك.

من جانبه استقبل محافظ سوهاج، بنادى ضباط الشرطة الشرقى المهنئين الذين توافدوا لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

و حرص عدد كبير من مختلف الطوائف والقطاعات على الحضور وتقديم التهنئة، حيث استقبل المحافظ اعضاء مجلس النواب عن محافظة سوهاج والتنفيذيين من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية ورجال الدين الإسلامى والقبطى وممثلى الأحزاب السياسية والحركات الشبابية والمجلس القومى للمرأة والشخصيات العامة فى جو يسوده الحب والمودة وبهجة العيد .

وقدم المحافظ التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقوات المسلحة والشرطة والشعب المصرى عامة وابناء سوهاج خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك متمنيا أن يديم الله على مصرنا الغالية نعمة الامن والأمان والاستقرار و أن يعيد علينا تلك الأيام بالخير واليمن والبركات.

المحافظ يستقبل المهنئين من طوائف وابناء سوهاج



المحافظ يستقبل المهنئين من طوائف وابناء سوهاج



المحافظ يستقبل المهنئين من طوائف وابناء سوهاج



المحافظ يستقبل المهنئين من طوائف وابناء سوهاج



المحافظ يستقبل المهنئين من طوائف وابناء سوهاج



المحافظ يستقبل المهنئين من طوائف وابناء سوهاج



المحافظ يستقبل المهنئين من طوائف وابناء سوهاج



المحافظ يقدم التهاني والهدايا للاطفال الايتام



المحافظ يقدم التهاني والهدايا للاطفال الايتام



المحافظ يقدم التهاني والهدايا للاطفال الايتام



المحافظ يهنئ ويطمئن علي المرضي بمستشفي الهلال