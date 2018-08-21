صور.. محافظ سوهاج ومدير الأمن يشاركان المجندين إفطار جماعى بمناسبة العيد

سوهاج عمرو خلف

شارك الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج يرافقه اللواء هشام الشافعى مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج ولفيف من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة مجندى قوات الأمن فى الإفطار الجماعى الذى أقامته مديرية أمن سوهاج بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذلك بمقر فرق قوات الأمن بالجبل الغرب بمركز سوهاج، كما قدم التهنئة لقوات الأمن المركزى.

وأعرب المحافظ عن سعادته برجال الشرطة من الضباط والأفراد والجنود لما يظهرونه من تفانى وإخلاص فى حفظ الأمن والآمان وقدم التهنئة للمجندين، مشيرا إلى أهمية الدور الذى يقومون به فى الحفاظ على الأمن والآمان داخل بلدنا الحبيب.

واشاد عبد المنعم فى بيان بالمجهودات التى تقوم بها مديرية أمن سوهاج خلال أيام الأعياد والمناسبات فى حفظ الأمن والأمان بأنحاء المحافظة وذلك بالتنسيق بين أجهزة المحافظة المختلفة، وتفانى الضباط والصف والجنود فى التضحية بأرواحهم لأداء واجبهم على أكمل وجه .

المحافظ يهنئ قوات الامن بعيد الاضحي



المحافظ يهنئ قوات الامن بعيد الاضحي



المحافظ يهنئ قوات الامن بعيد الاضحي



المحافظ يهنئ قوات الامن بعيد الاضحي



المحافظ يهنئ قوات الامن بعيد الاضحي



المحافظ يهنئ قوات الامن بعيد الاضحي



المحافظ يهنئ قوات الامن بعيد الاضحي



المحافظ يهنئ قوات الامن بعيد الاضحي



المحافظ يهنئ قوات الامن بعيد الاضحي