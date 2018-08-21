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الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 10:40 ص
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صور.. محافظ بورسعيد يزور إدارة قوات الأمن فى أول أيام عيد الأضحى

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 09:40 ص
صور.. محافظ بورسعيد يزور إدارة قوات الأمن فى أول أيام عيد الأضحى محافظ بورسعيد يصافح قوات الأمن
بورسعيد - السيد فلاح
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عبر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن شعوره بالفخر والاعتزاز بتواجده وسط أبطال مصر من رجال الشرطة الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل راحة المواطنين.

جاء ذلك خلال زيارة محافظ بورسعيد صباح اليوم إلى مقر إدارة قوات الأمن لتهنئة رجال الشرطة بعيد الأضحى المبارك، وكان فى استقباله اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد، والقيادات الأمنية بالمحافظة.

وأكد المحافظ حرصه على تلك الزيارة إيمانا بالدور الكبير لهؤلاء الأبطال الذين يستحقون كل التقدير والتحية، مشيرًا بأن الجميع يلمس الجهد الكبير الذى يقدمه رجال الشرطة الأوفياء فى بث الطمأنينة لدى نفوس المواطنين ونشر الأمن والأمان فى كافة ربوع المحافظة.

ووجه "الغضبان" رسالة لأفراد الشرطة بأنهم فخر لمصر وأننا جميعا مدينون لكم على الاستقرار الذى نعيش فيه والاحتفال بأعيادنا، مؤكدًا أن الشرطة والجيش صمام الأمان والحصن المنيع لجميع المصريين.

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