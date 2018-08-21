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صور .. محافظ الوادى الجديد يهنئ قوات الأمن والمرضى بعيد الأضحى المبارك

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 11:40 ص
صور .. محافظ الوادى الجديد يهنئ قوات الأمن والمرضى بعيد الأضحى المبارك المحافظ يتفقد المستشفى
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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أجرى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، يرافقه اللواء محمد كمال سالم مدير أمن المحافظة، جولة تفقدية لقوات فرق الأمن ومستشفى الخارجة العام حيث قام بتقديم التهاني لأفراد وضباط الأمن بمناسبة عيد الأضحى المبارك تناول معهم َوجب الإفطار، مؤكدا على أن تفانيهم في أداء واجبهم هو العامل الرئيسي في توفير الأمن والأمان في شتى ربوع المحافظة.

وقام المحافظ بزيارة مستشفى الخارجة العام. التقى بعدد من المرضى وقدم أهم الهدايا والعيديات على نفقته الخاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك متمنيا لهم الشفاء العاجل وقام بمتابعة الخدمات والنوبتجيات بالمستشفى، مشددا على ضرورة التواجد طوال أيام العيد من الأطباء والمعاونين والمساعدين في جميع الأقسام الطبية.

 

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